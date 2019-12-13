Бывшему подрядчику Восточного условный срок заменили на реальный

Суд в Приморье приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" Виктора Гребнева. Компания была субподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области. Ранее Гребнев был осужден условно, однако гособвинение обжаловало приговор и добилось реального наказания.

Суд признал Гребнева виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, бывший глава "Тихоокеанской мостостроительной компании" растратил свыше 407 миллионов рублей, а также намеренно пытался довести предприятие до банкротства. Всё это привело к долгам по зарплате рабочим и голодовкам протеста. Строители обращались за помощью к президенту Путину.

Представитель суда также уточнила, что кроме уголовной ответственности, Гребневу назначен штраф в 200 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.