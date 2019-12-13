Бывшему подрядчику Восточного условный срок заменили на реальный

Суд в Приморье приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" Виктора Гребнева. Компания была субподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области. Ранее Гребнев был осужден условно, однако гособвинение обжаловало приговор и добилось реального наказания.
Суд признал Гребнева виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, бывший глава "Тихоокеанской мостостроительной компании" растратил свыше 407 миллионов рублей, а также намеренно пытался довести предприятие до банкротства. Всё это привело к долгам по зарплате рабочим и голодовкам протеста. Строители обращались за помощью к президенту Путину.
Представитель суда также уточнила, что кроме уголовной ответственности, Гребневу назначен штраф в 200 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
- Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Сейчас завершено 14 из 19 объектов. В общей сложности на строительство объекта выделен 91 миллиард рублей. По данным Кремля, из этих денег похищено было 11 миллиардов. Вернуть удалось лишь 3,5 миллиарда рублей.
- За время строительства Генеральная прокуратура возбудила более 140 уголовных дел, связанных с возведением объекта.
- В ноябре Следственный комитет России сообщил, что по хищениям при строительстве космодрома Восточный в суды переданы 42 дела, по ним осуждены 58 человек. Еще 12 уголовных дел расследуются.
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