Кто заказал убийство Павла Шеремета?

В 7-45 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина, за рулем был сотрудник сайта «Украинская правда», основатель проекта «Белорусский партизан», бывший ведущий телеканала Общественное телевидение России и ранее ОРТ Павел Шеремет.

12 декабря 2019 года полиция Украины задержала трех подозреваемых в причастности к преступлению, ещё двоих взяли осенью по иному делу. Подозревают в подготовке и осуществлении убийства Павла Шеремета пятерых участников антитеррористической операции (АТО): медсестру батальона ВДВ Яну Дугарь, врача-кардиохирурга Юлию Кузьменко, рок-музыканта Андрея Антоненко и ранее задержанных по другому делу супругов Владислава и Инну Грищенко. Последний - имеет специальность сапера, шесть раз судим.

Заложила бомбу под машину Шеремета опознанная по видеозаписи Юлия Кузьменко, на записи с камер с ней появляется Андрей Антоненко. Оба с вечера до утра держали выключенными мобильные телефоны.

Разведку расположения камер якобы Яна Дугарь. Адвокат утверждает, что в день съемки она была заграницей в Румынии и Италии. Сегодня в суде возможным участникам покушения предъявляются подозрения и определяется мера пресечения.

В качестве главной версии убийства рассматривается дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. По мнению многих комментаторов мотив убить именно Шеремета неясен. Заказчик не назван. На брифинге полиции присутствовал и выступил президент Украины Владимир Зеленский, призвав искать заказчиков.

Убедительна ли версия следствия? Кому она выгодна сегодня? Обсуждают Игорь Яковенко, Тарас Березовец, Маси Наем, Юрий Дракохруст.

Вдет передачу Михаил Соколов.