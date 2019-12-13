Утром 20 июля 2016 года в центре Киева после покушения погиб журналист издания "Украинская правда" Павел Шеремет. 12 декабря 2019 года полиция задержала трех подозреваемых в причастности к преступлению, ещё двоих подозреваемых задержали осенью.

В качестве главной версии убийства рассматривается дестабилизация общественно-политической ситуации в стране. Заказчик преступления не назван. В украинском обществе заявление следствия и предъявленные доказательства вызвали неоднозначные оценки. Звучат предположения о попытках дискредитировать добровольческое движение и желание министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, объявившего о приближении следствия к раскрытию убийства Шеремета, остаться на своём посту несмотря на возможную отставку.

12 декабря в Киев состоялся брифинг с участием руководства Национальной полиции, МВД, Генеральной прокуратуры и президента Украины Владимира Зеленского. На брифинге были названы имена вероятных причастных к убийстве журналиста и новые детали расследования, включая маршруты движения подозреваемых в день убийства, а также недавние записи их телефонных разговоров.

Следователи подозревают в подготовке и осуществлении убийства Павла Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, детского врача и волонтёра Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко. Всех троих задержали накануне.

Ещё двоих подозреваемых – супругов Владислава и Инну Грищенко в сентябре и ноябре арестовали по другому делу. Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основная версия убийства Шеремета – попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Сразу после совершения преступления власти заявляли о вероятном "российской следе" в этом деле. На вопрос журналистов "о руке Кремля" глава МВД Украины Арсен Аваков ответил на брифинге, что эта версия не отбрасывается.

Позже в эфире вечерней программы "Право на власть" на канале "1+1" Аваков заявил, что правоохранительные органы в интересах следствия обнародовали лишь 5-7 процентов собранной информации по делу Шеремета. "Мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения. У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы о роли некоторых подозреваемых и, в том числе, мы видим тех, кто инициировали это преступление", – заявил министр.

Что известно о предполагаемых исполнителях убийства Павла Шеремета

Согласно результатам экспертиз, закладывала взрывчатку под автомобиль, в котором был подорван Шеремет – Юлия Кузьменко, а помогал ей – Андрей Антоненко, который живёт рядом с местом покушения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их до, во время и после закладки взрывчатки. Идентифицировать их по походе (Антоненко на момент совершения преступления хромал, - Ред.) помог британский эксперт Айвон Бирч.

48-летний киевлянин Андрей Антоненко – воевал в одном из украинских добровольческих подразделений в Донбасе, рок-музыкант. С конца 80-х играл в нескольких группах, в частности, ADEM и DAZ Machine. В 2003 году основал группу Riffmaster. Его песню "Тихо пришёл, тихо пошёл" украинские СМИ называют неофициальным гимном Сил Специальных операций ВСУ.

"Люди, которые знают Антоненко лично сомневаются в том, что он может быть причастен к убийству. Он прекрасно знал кто такой Шеремет и точно не мог считать его врагом, если говорить о мотивах", - цитирует "Украинская правда" одного из неназванных своих собеседников.

Яна Дугарь – военнослужащая ВСУ по контракту. По версии следствия, за пять и два дня до убийства Шеремета ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления. На одном из этих видео, как утверждает следствие, она фотографировала расположение камер на мобильный телефон, из которого была изъята сим-карта. Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич (в качестве командира медицинского батальоны была на фронте в Донбассе, в результате ранения передвигается на инвалидной коляске) опубликовала в фейсбуке документ, согласно которому с 3 по 26 июля 2016 года, то есть в дни покушения на Шеремета и подготовки к нему, Дугарь находилась в зоне боевых действий в Донбассе.

Юлия Кузьменко, которая, по версии следствия, закладывала взрывчатку, – врач-хирург и волонтер. Она работает в Центре детской кардиографии и кардиохирургии больницы Охматдет, кандидат медицинских наук. В 2013 году Кузьменко была на Майдан волонтером-медиком. С начала вооружённого конфликта на востоке Украины помогает военным, жителям Донбасса и семьям погибших. На обнародованных фрагментах записей телефонных разговоров, как заявляет следствие, Кузьменко рассуждает об убийстве сакральной жертвы, которая должна всколыхнуть общество, и целесообразности обстрелов Киев из Градов.

Владислав Грищенко – специалист по взрывчатке, ранее был шесть раз судим за вымогательство, мошенничество и грабежи. Находясь в СИЗО, рассказывал сокамернику, что "любую бомбу можно сделать за 15 минут". 24 сентября его задержали в Одессе, а 6 ноября полицейские задержали в Киеве его жену Инну Грищенко. Она воевала в Донбассе, её позывной — Пума, была тяжело ранена, в последствии вышла замуж за сослуживца – Влада Грищенко с позывным Буча . Он проходил службу в батальоне запрещённого в России "Правого сектора", принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был командиром отделения разведки. Супругам первоначально предъявили обвинение в организации покушения на предпринимателя из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.

Задержанные по делу Шеремета, согласно утверждениям следствия, совершили целый ряд других преступлений, включая заказные убийства, у них нашли запас взрывчатых веществ и оружия. Утверждается, что в последние годы задержанные приобрели квартиры, загородные дома и дорогие автомобили. Один из членов преступной группы – Иван Вакуленко с позывным Пистолет покончил жизнь самоубийством. Вакуленко, по информации следствия, застрелился после того, как ему была вручена повестка на допрос до делу Шеремета.

Новая информация вызывает вопросы у работодателя Шеремета

В редакции интернет-издания "Украинская правда", где работал Павел Шеремет, осторожно относятся к информации, обнародованной на брифинге.

"Признаемся честно, версия следствия нас шокировала, — говорится в заявлении "Украинской правды", опубликованном в фейсбуке главного редактора издания Севгиль Мусаевой. — Положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. При этом у редакции возникло несколько вопросов, ответов на которые мы не услышали во время брифинга, и первый из них — кто может быть заказчиком этого убийства".

По мнению редакции, мотивы предполагаемых исполнителей преступления остаются непонятными, а названная цель убийства — дестабилизация политической ситуации в Украине — не была достигнута. У редакции вызывает вопрос, зачем волонтёрам, воевавшим на востоке страны, нужна была ещё большая дестабилизация в стране, и кто в ней был заинтересован.