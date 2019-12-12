Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в фейсбуке о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Подробности он не раскрыл.

"Национальная полиция с согласия Генпрокуратуры предъявляет обвинения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", — написал он.

Известно, что один из задержанных - украинский рок-музыкант, сержант Сил специальных операций, участник боевых действий на востоке Украины и автор песен, посвящённых войне в Донбассе Андей Антоненко. "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. У меня во дворе. Будет обыск. Хелп!" - написал он в фейсбуке. Кто ещё задержан - не сообщается.

Павел Шеремет – белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за два года до гибели переехавший на Украину. 20 июля 2016 года на него было совершено покушение в Киеве, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие называло профессиональную деятельность журналиста основным мотивом преступления.

Наказать виновных в убийстве журналиста обещал бывший президент Украины Петр Порошенко. В ходе предвыборных дебатов с Порошенко дело упоминал ​Владимир Зеленский, 23 июля он заявил журналистам, что думает, что у расследования будет результат.