Задержанную по делу об убийстве Шеремета поместили под домашний арест

Суд в Киеве отправил под круглосуточный домашний арест военную медсестру Яну Дугарь – одну из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода, которая ведёт прямую трансляцию из зала суда.

Яну Дугарь задержали вечером 12 декабря во Львове и привезли на машине в Киев. Находиться под домашним арестом она будет по месту прописки в Новомосковске, хотя у неё арендована квартира в Киеве.

Защита заявила, что будет обжаловать сегодняшнее решение суда. Представитель защиты считает, что в деле "нет правдоподобных доказательств, распределения функций, описания подготовки преступления, только неудачные фото". Он также заявил, что согласно военному билету, в июле 2016 года, когда убили Шеремета, Яна Дугарь была в закрытом военном госпитале.

Следователи подозревают в подготовке и осуществлении убийства по меньшей мере пять человек: помимо Дугарь это детский врач и волонтёр Юлия Кузьменко, а также музыкант и доброволец боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко. Всех троих задержали накануне.

Ещё двое подозреваемых – супруги Владислав и Инна Грищенко, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. В сентябре и ноябре их арестовали по другому делу.

Основная версия убийства, по версии полиции – попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.