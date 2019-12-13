Задержанную по делу об убийстве Шеремета поместили под домашний арест

Суд в Киеве отправил под круглосуточный домашний арест военную медсестру Яну Дугарь – одну из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода, которая ведёт прямую трансляцию из зала суда.
Яну Дугарь задержали вечером 12 декабря во Львове и привезли на машине в Киев. Находиться под домашним арестом она будет по месту прописки в Новомосковске, хотя у неё арендована квартира в Киеве.
Защита заявила, что будет обжаловать сегодняшнее решение суда. Представитель защиты считает, что в деле "нет правдоподобных доказательств, распределения функций, описания подготовки преступления, только неудачные фото". Он также заявил, что согласно военному билету, в июле 2016 года, когда убили Шеремета, Яна Дугарь была в закрытом военном госпитале.
Следователи подозревают в подготовке и осуществлении убийства по меньшей мере пять человек: помимо Дугарь это детский врач и волонтёр Юлия Кузьменко, а также музыкант и доброволец боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко. Всех троих задержали накануне.
Ещё двое подозреваемых – супруги Владислав и Инна Грищенко, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. В сентябре и ноябре их арестовали по другому делу.
Основная версия убийства, по версии полиции – попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.
- Павел Шеремет – белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за два года до гибели переехавший на Украину. 20 июля 2016 года на него было совершено покушение в Киеве, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Исполнителей и организаторов убийства следствие не могло установить больше трех лет.
- Согласно результатам экспертиз, закладывала взрывчатку под автомобиль, в котором был подорван Шеремет, Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко, который живёт рядом с местом покушения.
- Яна Дугарь – военнослужащая ВСУ по контракту. По версии следствия, за пять и два дня до убийства Шеремета ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления. На одном из этих видео, как утверждает следствие, она фотографировала расположение камер на мобильный телефон, из которого была изъята сим-карта. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич опубликовала в фейсбуке документ, согласно которому с 3-го по 26 июля 2016 года, то есть в дни покушения на Шеремета и подготовки к нему, Дугарь находилась в зоне боевых действий в Донбассе.