Сооснователь Nginx назвал действия "Рамблера" рейдерским захватом

Сооснователь проданного за 670 миллионов долларов российского стартапа Nginx Максим Коновалов назвал попыткой рейдерского захвата жалобу компании "Рамблер", приведшую к обыскам в компании. Накануне стало известно, что "Рамблер" считает технологии Nginx своей интеллектуальной собственностью. В течение дня у сооснователей стартапа и в офисе компании прошли обыски.

Nginx — одна из самых успешных в мире IT-компаний, созданных в России. В 2002 году сисадмин "Рамблера" Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом, ставший самым популярном в мире. Согласно исследованию Netcraft, на нём работают 38 процентов сайтов в Интернете. В числе клиентов компании — Facebook, Apple, Netflix, Buzzfeed и "Яндекс". В этом году американская F5 Networks купила компанию за 670 миллионов долларов.

В "Рамблере" считают, что права на веб-сервер принадлежат компании, так как Сысоев работал в ней. Нанимавший программиста на работу бывший исполнительный директор "Рамблера" Игорь Ашманов заявляет, что создатель стартапа пришёл в компанию уже работая над проектом, а его договор не предусматривал разработку приложений.

По словам Коновалова, в ходе обысков у основателей Nginx забрали ноутбуки и мобильные устройства. Обоих предпринимателей допрашивали около 4 часов. В интервью Forbes он связывает уголовное дело с успешной продажей стартапа, "если бы мы не продали компанию, или продали дешево, или разорились, то ничего этого не было бы", — считает он.

Почему это важно

IT — одна из самых конкурентных областей российской экономики, глубоко интегрированная в международный рынок. Однако расположение офисов IT-компаний в России или их ориентация на российский рынок становится токсичным для бизнеса. В поддержку Nginx уже выступил "Яндекс", которому в Кремле недавно придумали новую структуру управления, чтобы не допустить контроль над компанией со стороны иностранцев. При этом в давлении на стартап тоже можно усмотреть давление государства — с этого года почти половина "Рамблера" принадлежит государственному "Сбербанку", который в последнее время всё чаще позиционирует себя как глобальную IT-компанию.