Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Жертвами извержения вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии, по последним данным, стали 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. По данным агенства, число погибших увеличилось после того, как в больнице скончался один из пострадавших.

Накануне на остров Уайт прибыла команда спасателей, но найти двух пропавших без вести так и не удалось. На острове по-прежнему небезопасно из-за продолжающейся активности вулкана. Поэтому спасатели работали там всего 75 минут. По итогам в полиции заявили, что никаких тел найдено не было.

Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло 9 октября. В этот момент на острове Уайт находились около 50 человек – в основном, туристы из Австралии, США, Германии, Китая, Великобритании и Малайзии. Более 20 из них остаются в больнице в критическом состоянии.