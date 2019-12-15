Онлайн-кинотеатр Premier удалил эпизод сериала с бунтом мирных жителей

Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий "Газпром-медиа", удалил эпизод фантастического сериала "Эпидемия" режиссёра Павла Костомарова, в котором рассказывалось о бунте мирных жителей и их расстреле силовиками.

На это обратили внимание подписчики сервиса. Они сообщили, что эпизод исчез с сайта онлайн-кинотеатра спустя два дня после появления.

Премьера первого сезона "Эпидемии" состоялась на сайте Premier в середине ноября. Последняя на данный момент серия, пятая, в которой и рассказывалось о бунте, вышла 12 декабря. Всего в первом сезоне "Эпидемии" – восемь серий.

В пресс-службе "Газпром-медиа" объяснили, что из-за недостатка премьер в начале года сезон решили разделить на две части, и вторую показать уже в феврале. В свою очередь, режиссёр Павел Костомаров отметил, что его не предупреждали о приостановке показа.

Ранее телеканал ТНТ снял с эфира украинский комедийный сериал "Слуга народа", главную роль в котором играет президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после показа первых трёх серий, в одной из которой канал вырезал шутку о президенте России Владимире Путине.

По сюжету президент Украины Голобородько, которого играет Зеленский, приходит в магазин выбирать дорогие часы и костюм. Помощник говорит ему, что Владимир Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося её название как "хубло"). На это герой Зеленского отвечает: "Путин – хубло"? "Да", – отвечают ему.