Петр Порошенко: "Я выступаю за усиление санкций против России"

9 декабря в Париже впервые с 2016 года прошел саммит в "нормандском формате", в котором участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции. Перед этой встречей пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить экономические санкции против России. Порошенко подчеркнул, что "в контексте Нормандской встречи важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность". 12 декабря Совет ЕС принял решение о продлении санкций.

Владимир Зеленский ведет переговоры с Владимиром Путиным, а Государственное бюро расследований Украины заводит уголовное дело по статье "Госизмена". Следователям предстоит выяснить, не действовал ли Петр Порошенко в ущерб суверенитету Украины в 2015 году, когда подписывал Минские соглашения.

Дело заведено по обращению юриста Андрея Портнова, занимавшего в последние недели президентства Виктора Януковича пост первого заместителя главы президентской администрации.

Рад европейских политиков выступил с осуждением действия ГБР. В защиту Порошенко выступили член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс, немецкий политик Ребекка Хармс, а также бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

В интервью Радио Свобода Петр Порошенко оценивает действия ГБР и подводит итоги парижской встречи, объясняет преимущества отказа от покупки российского газа и рассказывает о своей борьбе за усиление санкций против России.

– Петр Алексеевич, как вы оцениваете переговоры в Париже? Кто там победил?

– Это не футбольный матч, а судьба моей страны, и я не могу быть отстранённо-безразличным к итогам этих переговоров. Я могу утверждать, что Нормандский саммит в Париже не стал шагом вперед, в то же время я не могу утверждать, что это два шага назад, как в известном труде.

Я могу констатировать, что хорошо уже то, что не были нарушены красные линии. Вместе с тем могу утверждать, что твердая государственная позиция нашей политической силы и парламентских партнеров по оппозиции точно была донесена и услышана. И тот факт, что буквально в той же последовательности, в которой мы написали это в своем публичном обращении, она была зафиксирована.

Мы не пойдем на сценарий переговоров с кремлевскими гауляйтерами, предусматривающий выведение России из-под ответственности за аннексию Крыма и за агрессию против Украины

Первое: не может и не будет предметом для компромиссов глобальный геополитический выбор нашей страны и нашего народа в виде европейского и евроатлантического выбора, что твердая позиция, которую я отстаивал несколько лет, о непринятии российских попыток федерализировать Украину. Украина – это унитарное и целостное государство, и мы недопустим его раскола.

Что ни в коем случае мы не пойдем на сценарий переговоров с кремлевскими гауляйтерами, предусматривающий выведение России из-под ответственности за аннексию Крыма и за агрессию против Украины на востоке нашей страны.

Что ключевая позиция, которая сегодня заключается в том, что компромиссы по суверенитету и территориальной целостности не будут рассматриваться и мы никому не позволим реализовать этот возникший в больной голове сценарий размена Крыма на Донбасс.

Достаточно важным является то, что политические вопросы восстановления территориальной целостности не были смешаны в рамках Нормандского формата с вопросами поставок газа, когда кто-то пытается устроить на этом торг. Сам по себе этот факт уже является позицией государственной, в том числе свидетельствующей о том, что мы не зря проделали большую работу перед Нормандским саммитом.

Вместе с тем наиболее объективную оценку работы саммита можно будет дать только через четыре месяца: посмотреть, во-первых, состоится ли следующий саммит и когда, а также какая работа будет проведена в течение этих четырех месяцев.

Новых заложников Путин может насобирать в любой момент

Если надо собирать саммит только для того, чтобы обменяться группами заложников, то, во-первых, мы это делали и без саммита, в достаточно большом количестве, а во-вторых, к сожалению, новых заложников Путин может насобирать в любой момент. И здесь, безусловно, нужно принимать глобальные решения, а не решать технические вопросы, которые можно решать на уровне трехсторонней контактной группы.

– Минские соглашения в сентябре 2014 года и в феврале 2015-го были необходимы Украине, но прошло четыре года, и ситуация изменилась. Стоит ли их придерживаться сегодня?

– В итоговом коммюнике по результатам Парижского саммита Минские соглашения представляют собой комплекс из трех документов: Протокол от 5 сентября 2014 года, Меморандум от 19 сентября 2014 года с фиксацией линии соприкосновения и комплекс мер от 12 февраля 2015 года. В этих документах была поставлена совершенно четкая, определенная цель, которая на том этапе была достигнута. Целью являлось остановить российскую агрессию, остановить продвижение регулярных войск российской армии. С самого начала целью было сорвать кремлевский проект Новороссии или Малороссии, уж как они ее там ни называли, который подразумевал уничтожение украинской государственности и расчленение Украины. Эта цель была также достигнута.

Было критически необходимо выиграть время для построения эффективных вооруженных сил Украины для защиты украинской земли. Подчеркиваю, не для нападения, а для защиты украинской земли, для того, чтобы цена продвижения регулярных частей российских вооруженных сил по каждому дополнительному метру нашей земли существенно возрастала. И эта цель также была достигнута. Еще раз подчеркиваю, что все три документа Минских соглашений в своей основе базировались на мирном плане президента Порошенко.

Следующей целью, достижению которой способствовали Минские соглашения, было формирование мировой коалиции в поддержку Украины, демонстрация солидарности всего мира с Украиной. Это также удалось выстроить, и ответственность за несоблюдение Минских соглашений выразилась в применении санкций со стороны США, стран "Большой семерки", ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии и всех остальных.

Это, еще раз подчеркиваю, не было направлено против российского народа. Это являлось и является единственным инструментом в распоряжении мирового сообщества для мотивации России выполнить то, что она обещала: освободить украинскую землю от агрессии со стороны российской армии, ну и целый ряд других вопросов, включая освобождение заложников, что также являлось конкретным практическим результатом подписания и применения Минских соглашений.

Поэтому были Минские соглашения оправданы? Безусловно, были. Выполнили ли они свою цель? Частично да, а частично нет.

Они не достигли полного успеха из-за неконструктивной, блокирующей позиции России

Почему они не достигли полного успеха? Из-за абсолютно неконструктивной, блокирующей позиции России. И именно поэтому мы предложили, чтобы дополнительно была введена и позиция о миротворцах, которая была полностью согласована с постоянными членами Совета Безопасности ООН, кроме России, которые обязаны выступать гарантом украинского суверенитета в рамках Будапештского меморандума и обеспечением переходного этапа, рассчитанного на реализацию дорожной карты Минска, в которой описываются сроки и последовательность действий всех пунктов всех Минских соглашений. К сожалению, Россия блокирует это, но при этом я могу утверждать, что введение "формулы Штайнмайера", вырванной из контекста в кремлевской редакции, безусловно, ослабило позицию Украины.

– Президент Зеленский открыто заявил, что выступает против федерализации, и это воспринято с оптимизмом даже оппозицией. Но как, к примеру, относиться к закрепленному в подписанном парижском коммюнике обязательству Украины инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинский закон? Вы три года не подписывали никаких обязательств по этому поводу. Что изменилось теперь?

Путинский вариант развития ситуации на оккупированных территориях оказался неработающим



– У нас будет голосоваться продление действия Закона об особом режиме местного самоуправления. Там совершенно четко представлена моя редакция этого закона, которая предполагает собой совершенно четкую последовательность действий. Сначала компонент безопасности, потом компонент политический.

Я хочу сказать, что Путин сам себя загнал в тот формат, когда путинский вариант развития ситуации на оккупированных территориях оказался неработающим, потому что ни одна страна ОБСЕ не может признать выборы на оккупированных территориях соответствующими жестким критериям ОБСЕ при наличии там оккупационных российских войск, при наличии там незаконных вооруженных формирований, при отсутствии там признаков украинской государственности, то есть украинской центральной избирательной комиссии, деятельности украинских партий, деятельности украинских средств массовой информации, свободы собрания, отмены комендантского часа и целого ряда других необходимых элементов.

В мире нет такого стандарта, как "выборы по-русски"

Поэтому реализовать эту позицию без возврата украинского суверенитета на этой территории невозможно. И тут начинаются всякие манипуляции, передергивание карт, что не соответствует жестким требованиям ОБСЕ, а вписывается в целом в стройную картину таких выборов по-русски, если хотите. В мире нет такого стандарта, как "выборы по-русски". Есть выборы в демократических странах. И эти критерии достаточно жестко выписаны, и реализовать это все, я абсолютно твердо убежден, сейчас не представляется возможным.

Вопрос контроля границы неразрешим на этом этапе без присутствия там или украинских войск, или присутствия там миротворцев на временной основе, согласно Минским договорённостям и на основании решения Совета Безопасности ООН, при условии, что в составе миротворческого контингента не будет присутствовать ни одна из сторон конфликта, тем более сторона агрессии.

И в этой ситуации, когда открыты возможности для позитивного решения, безусловно, заметно желание со стороны Путина найти причины для срыва мирного процесса. Но если Россия не готова прекратить агрессию, то ответ один – продолжение санкций.

– Путин сказал, что не желает передавать Украине контроль за государственной границей со своей стороны из-за опасений, что в Донбассе начнется резня, как в Сребренице. Существует ли опасность возобновления горячей фазы войны и прямой агрессии России?

– Во-первых, Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий, в том числе и сценария возобновления наступательных действий со стороны российской армии, для него вообще не существует. Значит, эта опасность точно присутствует.

Резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин, и гибель тысяч людей лежит на его совести

Во-вторых, я хотел бы напомнить российскому президенту о том, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и с последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести господина Путина. Как впрочем и гибель в Донбассе сотен российских граждан.

И я не уверен, кстати говоря, что все те, кто услышали вчера из уст Путина пример Сребреницы, осознают, что именно Российская Федерация заблокировала резолюцию ООН, которая осуждала резню в Сребренице.

Пользуясь случаем, я хочу проинформировать мировую общественность, слушателей Радио Свобода, о том, что резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день, что гуманитарная ситуация там ужасающая и что моей основной целью все эти пять лет, как политика и пятого президента, и являлось освобождение наших территорий от оккупации и установление там законного порядка.

– В своем вчерашнем комментарии вы высказались против прямых закупок Украиной российского газа. Почему?

Украине ничто не обходится так дорого, как дешевый российский газ

– Здесь очень просто. Просто вся новейшая история Украины свидетельствует о том, что Украине ничто не обходится так дорого, как дешевый российский газ.

И мы твердо настаиваем на том, что, возможно, готовы будем принять российский газ, но исключительно в рамках погашения того долга в размере 4,5 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, которое "Газпром "с упорством, достойным лучшего применения, отказывается выполнять, тем самым еще раз демонстрируя, что "Газпром" и российская власть способны и собираются игнорировать все решения международных судов, которые они сами взяли же на себя обязательства выполнять.

Вместе с тем я приветствую намерения США, которые уже сегодня отражены в виде совершенно конкретного законопроекта в Конгрессе США о применении санкций в отношении компаний, которые будут принимать участие в завершении строительства "Северного потока – 2", и я абсолютно убежден в том, что на сегодняшний день газ должен перестать быть инструментом политического влияния России и вновь превратиться в обычный рыночный товар.

Пятый год мы, слава Богу, избавлены от скулежа на прокремлевских телеканалах о том, что Украина "тырит газ"

Пятый год Украина не покупает российский газ. Пятый год мы, слава Богу, избавлены от скулежа на прокремлевских телеканалах о том, что Украина "тырит газ", за что они нам его подачу перекроют. Мы научились жить без российского газа, и тогда, когда было принято это решение после того, как Россия перекрыла нам газ в октябре 2015 года, мы пошли в Стокгольмский арбитраж, мы привлекли "Газпром" к ответственности. Это осуществлялось по моим директивам, как президента Украины, и я несу ответственность за то, что мы смогли достаточно убедительно продемонстрировать это в судах и что наши аргументы были основаны на международном праве, как показали решения Арбитража.

И возвращаться к роли покупателя российского газа мы точно не намерены.

– Вы уже 8 месяцев не президент, но продолжаете ездить по всему миру, выступая за продолжение санкций против России. Зачем?

– Во-первых, я хочу сказать, что идет уже шестой год непрекращающейся агрессии против Украины со стороны России.

Во-вторых, с первых дней моего президентства одной из ключевых задач, стоящих передо мной, было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена.

И до тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия и украинский суверенитет не будет восстановлен, я, как пятый президент, как народный депутат и как гражданин, буду делать все от меня зависящее для того, чтобы эту коалицию сцементировать.

И я могу уже открыто вам сказать, что решение, которое будет озвучено Советом Европейского союза о продлении санкций против РФ, которое будет единогласным, – это также плод, в том числе, и моих усилий.

Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности.

И если вы скажете, что я выступаю за продление санкций против России, вы точно ошибетесь, потому что я не выступаю за продление санкций против России. Я выступаю за их усиление, потому, что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, несомненно, заслуживает усиления санкций.

Международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить

Я хочу напомнить, что речь также идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском трибунале, который посвящен акту агрессии против украинских вооруженных сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те судебные иски, которые подавались по моей директиве и связаны были с невыполнением Россией Международной конвенции по нефинансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма, в том числе и по национальному признаку. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конечном итоге, благодаря и нашим усилиям, международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить.

– Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против вас по факту, кстати говоря, подписания Минских договоренностей. Как вы это прокомментируете?

– Это еще одно подтверждение двойных стандартов Российской Федерации.

– Но ведь ГБР – это не орган Российской Федерации?

– Я объясню это. С одной стороны, российский лидер едет в Париж, где говорит о необходимости имплементации Минских соглашений. С другой стороны, через свои агентурные возможности, которые реализуются через представителей команды Януковича, которые долгое время находились под крылышком России, которая их укрывала, Россия каждый день реализуют свои помыслы, в том числе и через свои связи с теперь, я надеюсь, уже бывшим руководством Государственного бюро расследований, которое с соответствии с требованиями закона было на днях освобождено и, я уверен, понесет ответственность за тот беспредел, который они здесь учинили.

Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день



Если вы возьмете перечень уголовных дел, которые точки зрения закона абсолютно бесперспективны, но возбуждались исключительно для пиара словно по команде из Кремля, то увидите, что они пытались привлечь меня к ответственности и за действия Украины по деблокированию Керченского пролива, невзирая на решение Гамбургского трибунала, и за приказ перейти в контрнаступление в июне 2014 года, и за подписание Минских соглашений, как реализацию мирных инициатив президента Порошенко, и за национализацию Приватбанка, который до того выступал насосом по дестабилизации банковской системы страны. Осталось только возбудить дело против Порошенко за создание в Украине своей автокефальной Церкви, и будет уже полный комплект.

Так вот ничего у них не получится. И реакция в Украине, и мировая реакция являются лучшим тому подтверждением.