"Я – Резидент... И мы тоже". Артемий Троицкий расставляет посмертные виньетки

Хедлайнеры сто сорокового, последнего в 2019 году, выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты калифорнийской группы The Residents. Её творчество всегда отличалось особой таинственностью, покров которой был сорван трагически: в связи с кончиной одного из участников группы. ​Рок-критик Артемий Троицкий выступает с оммажем величию музыкальных экспериментов.

Больше года минуло с тех пор, как покинул этот свет американец Харди Фокс – известнейший и влиятельнейший авангардный музыкант, концептуалист и видеоартист. Имени его, впрочем, никто не знал, равно как практически никто не знал, как этот музыкант выглядит. Дело в том, что Фокс был частью тщательно законспирированного художественного коллектива под названием The Residents. О странной и уникальной истории этой засекреченной группы я рассказывал в "Музыке на Свободе" года полтора назад и не думал не гадал тогда, что истории подходит конец... Дело в том, что "резидентов" было всего двое (а не четверо, как всегда изображалось на обложках альбомов, на сцене и в пресс-релизах), и кончина половины состава, конечно же, означает и завершение проекта.

Я познакомился с The Residents у них в офисе в Сан-Франциско в 1988 году. А в 1989-м или 1990-м даже принял участие в их сценической массовке в Голландии. Уже тогда я понял, что главные "резиденты" – два крупных парня по имени Харди и Хомер. Но прямого вопроса "Это вы...?" я им из деликатности не задал. Да и не очень-то меня это, честно говоря, волновало, поскольку интервью они всё равно не давали. Много позже я выяснил, что фамилия Харди – Фокс, а Хомера – Флинн. Но свидеться снова нам уже не довелось. Хотя группа продолжала активно творить, несмотря на тяжелейшую болезнь основателя, в 2018 году проходили концерты, шла запись двух новых альбомов и вышел в свет первый роман, написанный участниками The Residents, ​– "Поедатели кирпичей". Финальный альбом, под названием Intruders ("Незваные гости"), вышел в свет 19 октября 2018 года, за 11 дней до смерти Харди Фокса.

The Residents с композицией "Кукла вуду"

Альбом прекрасный – на мой вкус, один из лучших среди почти 50(!) "резидентских" лонг-плеев, а ведь, кроме того, имеются десятки концертных пластинок, мультимедийные диски, ремиксы и компиляции. В каком-то смысле это работа в жанре "поп" и "рок" – конечно, в кавычках, поскольку традиционный песенный формат и тут подвергся ультраглумливой обработке. Песенки "Кукла вуду" и "Меня не хватает" – роскошный пример поп-виньеток в духе The Residents.

The Residents с композицией "Меня не хватает"

Незадолго до "Незваных гостей" вышел ещё один, двойной, альбом под названием I Am a Resident. Первый из дисков – новые работы дуэта/"квартета", навеянные воспоминаниями о собственных старых хитах, в частности, "Третий Рейх-н-Ролл".

The Residents открыли альбом I Am a Resident композицией Intro

А второй – компиляция из трудов поклонников группы. Об этой затее стоит рассказать особо. Как нетрудно догадаться, The Residents никогда не имели коммерческого успеха: ни один из сотни их релизов не входил в хит-парады и не удостаивался "золотых дисков". Зато их удивительные мультимедийные работы имеются в коллекциях ведущих музеев современного искусства (включая нью-йоркский МОМА), а музыкальные записи вдохновили множество экспериментаторов по всему миру. Поэтому, когда The Residents объявили о конкурсе на лучшие интерпретации своей "классики", откликнулось 197 групп и соло-исполнителей из разных стран. Харди и Хомер отобрали 24 трека и включили их во второй диск альбома "Я – Резидент" с подзаголовком "...И мы тоже". Россию тут представила краснодарская группа The Zverstvo со своей версией "Пахучих языков" (оригинал – на альбоме Meet The Residents, 1974).

The Zverstvo c композицией "Пахучие языки"

За компанию я отобрал дуэт американских электронщиков Дэнни Спитери и Джейсона Халлибартона и норвежский проект с хорошим названием "Направь пистолет к солнцу".

Point A Pistol At The Sun с песенкой "Сорок четыре"

Как бы пафосно это ни звучало: нет сомнения в том, что дело The Residents, одной из самых радикальных и эксцентричных музыкальных авантюр всех времён, будет жить в свершениях новых поколений рок-исполнителей.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 140):

1. JJ Cale (USA). Winter Snow, LP Stay Around

2. Miss Ludella Black (UK). Monotony, LP Till You Lie in Your Grave

3. Apparat (Germany). Caronte, LP LP5

4. Yolk (France). Vanitas, part 3, LP Solar

5. The Residents (USA). Voodoo Doll, LP Intruders

6. The Residents (USA)​. Missing Me, LP Intruders

7. The Residents (USA). Intro, LP I Am a Resident

8. The Zverstvo (Россия). Smelly Tongues, LP And So We Are...

9. Danny Spiteri & Jason Hallyburton (USA). Loss: The Weatherman, LP And So We Are...

10. Point A Pistol At The Sun (Norway). Forty Four, LP And So We Are...

11. MiraMundo (Brazil/Italy/Mexico/Spain). Pell, LP Sofa

12. Zëro (France). Fake from the Start. LP Ain't That Mayhem?

13. Hilary Woods (Ireland). Black Rainbow, LP Colt

14. Municipale Balkanica (Italy). Ogni Stella, LP Night Ride

15. Quetsch ‘n’ Vibes (Austria). Morgenrot, LP Zwischen zwei welten