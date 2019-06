Песни печального опыта. Артемий Троицкий не дождётся, пока перестанут слёзы

Хедлайнеры сто семнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – бабушка британского рока Марианна Фейтфулл, чья творческая карьера не прекращается невероятных пять с половиной десятилетий. ​Рок-критик Артемий Троицкий размышляет о секретах немеркнущего таланта и неувядающей энергии.

Вы никогда не задумывались над тем, почему музыкальные карьеры у мужчин всегда заметно продолжительнее, чем у женщин? Я тоже не знаю; кроме сексистских соображений о внешности ничего в голову не приходит... Однако факт: Боб Дилан и Нил Янг, Пол Маккартни и Мик Джаггер гастролируют и записывают новые песни, а их славные ровесницы, будь то бродвейская Барбара Стрейзанд или богемная Джони Митчелл, соул-дива Тина Тёрнер или арт-икона Кейт Буш – все давно живут затворницами. Однако есть исключения, и самое блестящее из них, бесспорно, Марианна Фейтфулл!

Дочь баронессы Эвы фон Захер-Мазох и британского офицера Роберта Гленна Фейтфулла родилась в 1946 году, а в прошлом, 2018-м выпустила свой двадцать первый (если я правильно посчитал) альбом, Negative Capability. Жизненных приключений Марианны хватило бы на три полнокровных байопика – Фредди Меркьюри и Элтону Джону такого и не снилось! Аристократка, дочь разведчика, подростковая поп-звезда, киноактриса, возлюбленная Мика Джаггера, скандальная наркоманка, изгой и уличная бродяга с многолетним стажем, тут и целого сериала не хватило бы! После 12-летнего перерыва, полного всевозможных эксцессов, музыкальная карьера Фейтфулл возобновилась в 1979-м с выходом великолепного альбома "Ломаный английский", представившего певицу в совершенно новом ракурсе: песни печального опыта. С тех пор артистка уже не исчезала из поля зрения, завоевав культовый статус и обожание молодых радикальных коллег.

Первый хит Марианны Фейтфулл (1964): As Tears Go By

Знакомство с полной творческой биографией Марианны Фейтфулл заняло бы слишком много времени, поэтому я ограничусь кратким путеводителем по её альбомам XXI века.

2000: "Пути бродяги". Записан в 1999-м в Калифорнии с продюсером U2 Даниэлем Лануа. Тихая камерная работа с уклоном в чувственный фолк и софт-рок. На бас-гитаре играет Роджер Уотерс из Pink Floyd.

Композиция For Wanting You с альбома Vagabond Ways

2002: "Время поцелуев". Марианна (ненадолго) возвращается в рок-н-ролл с целой компанией молодых звёздных дружков: Бек, Деймон Албарн и Blur, Билли Корган из Smashing Pumpkins, Джарвис Кокер из Pulp. Как ни странно, сильно взрослый надтреснутый голос Марианны звучит абсолютно органично.

Композиция Love and Money с альбома Kissing Time

2004: "Перед тем, как принять яд". Могучий продюсер-концептуалист Хэл Уилмер собрал вокруг Фейтфулл новую тусовку: Ник Кейв со всей своей бандой, Пи Джей Харви, гитарист Portishead Адриан Атли. Результат соответствующий: преобладают мрачные минорные баллады. Марианне это и к лицу, и к голосу.

​Композиция Desperanto с альбома Before the Poison

2008: "Пришла, ушла". Вновь Уилнер, но проект и состав гораздо более эклектичны. Набор аккомпаниаторов, пожалуй, самый звёздный и сильный за все времена, судите сами: Кейт Ричардс, Шон Леннон, Марк Рибо, Энтони Хагерти, Руфус Уэйнрайт, Ник Кейв, Кэт Пауэр. Честно говоря, от такого коктейля можно было ожидать более забористого эффекта.

Композиция Hold On Hold On с альбома Easy Come, Easy Go

2010: "Лошади и высокие каблуки". Альбом записан в историческом Французском квартале Нового Орлеана, и это чувствуется. Песни старомодные, лирические, ностальгические. На одной из них подыгрывает (но не поёт!) Лу Рид; на другой Доктор Джон; на третьей Уэйн Крамер из легендарных МС5.

Композиция Past, Present and Future с альбома Horses and High Heels

2014: "Передайте Лондону, что я люблю его". На мой вкус, лучший из актуальных альбомов Марианн Фэйтфулл. Отчасти – благодаря двум выдающимся песням: "Поздневикторианскому Холокосту" Ника Кейва и "Матери-волчице", написанной самой Марианной. Здесь вновь собрался фан-клуб артистки – Кейв, Атли, Роб и Уоррен Эллисы – плюс новички Анна Калви и Мик Джонс, гитарист давешних Clash.

Композиция Mother Wolf с альбома Give my Love to London

2016: "Выхода нет". Концертный альбом, записан в Будапеште

2018: "Негативная способность". Марианна рекомендует этот альбом как свой "самый честный". Он очень скромен по составу: из известных людей присутствуют только Ник Кейв, исполняющий клавишные партии, и Эд Харкорт в качестве соавтора и басиста. Настроение – бардовско-ностальгическое. Впервые с 1965 года Марианн записала новую версию своего самого первого хита, песни Джаггера и Ричардса "Пока слёзы льются".

Композиция As Tears Go By с альбома Negative Capability

Лучшая песня на альбоме – актуальная политическая страшилка "Они приходят ночью", написанная американцем Марком Ланеганом. Но её я представлю вам в скором будущем отдельно.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 117):

1. Gogol Bordello (USA/Ukraine). Did It All, LP Seekers and Finders

2. Little Tornados (France/UK/Sweden). Cherie la mouche, LP Apocalypse!

3. Jo Passed (USA). Millenial Trash Blues, LP Their Prime

4. Marianne Faithful (UK). For Wanting You, LP Vagabond Ways

5. Marianne Faithful (UK). Love and Money, LP Kissing Time

6. Marianne Faithful (UK). Desperanto, LP Before the Poison

7. Marianne Faithful (UK). Hold On Hold On, LP Easy Come, Easy Go

8. Marianne Faithful (UK). Past, Present and Future, LP Horses and High Heels

9. Marianne Faithful (UK). Mother Wolf, LP Give my Love to London

10. Marianne Faithful (UK). As Tears Go By, LP Negative Capability

11. Raoul Sinier (France). Party Strangers, LP Death, Love and Despair

12. Wanda Jackson (USA). Shakin All Over, LP Tthe Party Ain't Over

13. Debashish Bhattacharya/Wojtek Traczyk/Hubert Zemler (India/Poland). Night Rider, LP Joy! Guru