"Рамблер" отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов

Компания "Рамблер" отозвала иск к крупнейшему стриминговому сервису Twitch, в котором она требовала компенсацию в 180 миллиардов рублей за из-за нелегальных, по мнению "Рамблера" трансляций матчей английской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Twitch.

В заявлении также говорится, что компания не выплачивала "Рамблеру" никакой компенсации в обмен на отказ от иска.

В "Рамблере" подтвердили, что отозвали иск, заявив, что заключили с Twitch досудебное соглашение, условия которого устроили обе стороны.

Об иске стало известно в понедельник, хотя подан он был ещё в августе. Мосгорсуд планировал рассмотреть его 20 декабря. В "Рамблере" утверждали, что насчитали 36 тысяч незаконных просмотров матчей английской лиги на Twitch и считают это пиратством.

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей в качестве обеспечительной меры по иску. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил записи матчей, и блокировка ему не грозит. В "Рамблере" тогда же заявили, что ведут переговоры об урегулировании спора.