Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России на своём официальном сайте. Документ был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.
Документ предполагает ограничения на инвестиции в российский государственный долг, санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Летом прошлого года авторы законопроекта, сенаторы Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако документ не был принят. Новое предложение сенаторов является более жёстким, писало ранее издание The Bell.
- В начале февраля эксперты рейтингового агентства Moody's посчитали, что российская экономика будет способна справиться с запланированными в США санкциями против госдолга. Агентство тогда повысило инвестиционный рейтинг России с мусорного уровня до инвестиционного со стабильным прогнозом.
- 27 февраля газета Financial Times опубликовала интервью с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В нём Навальный предложил расширять санкции не против финансовых институтов России, а персонально против бизнесменов, поддерживающих президента Владимира Путина.
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