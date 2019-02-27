Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России на своём официальном сайте. Документ был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.

Документ предполагает ограничения на инвестиции в российский государственный долг, санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Летом прошлого года авторы законопроекта, сенаторы Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако документ не был принят. Новое предложение сенаторов является более жёстким, писало ранее издание The Bell.