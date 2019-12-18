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Привычный путинский застой?

Михаил Касьянов, лидер партии ПАРНАС

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Конец года – время когда подводят итоги. В том числе экономические. Любит делать это и Владимир Путин на своей пресс-конференции обязательно сообщает, что все неплохо, но Россия испытывает временные трудности под давлением Запада.

Мы поговорим о реальных итогах 2019 года в экономике и политике с экс-премьер-министром России, лидером Партии народной свободы Михаилом Касьяновым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 18 декабря в 19 часов.

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