Привычный путинский застой?

Конец года – время когда подводят итоги. В том числе экономические. Любит делать это и Владимир Путин на своей пресс-конференции обязательно сообщает, что все неплохо, но Россия испытывает временные трудности под давлением Запада.

Мы поговорим о реальных итогах 2019 года в экономике и политике с экс-премьер-министром России, лидером Партии народной свободы Михаилом Касьяновым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 18 декабря в 19 часов.