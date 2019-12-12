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Лицом к событию

Кремль оформляет самодержавие?

Акция протеста на Красной площади 13 октября 2019 г.

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"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". - этот текст решения Владимира Путина проведенные через послушный парламент, вызывают сомнения, в ладах ли власть с Конституцией? Вводятся в действие репрессивные законы, их уже более 50 по по подсчетам партии "Яблоко". Де-факто Кремль оформляет самодержавие?

В день Конституции России 12 декабря актуальные проблемы режима Владимира Путина, новые осложнения на украинском, белорусском, спортивном, правозащитном, "историческом" направлениях обсуждают экономист, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев и социолог Георгий Сатаров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 12 декабря в 19 часов.

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