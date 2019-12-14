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В болоте застоя. Эфир в 18:05

Производство российских банкнот на Московской печатной фабрике АО "Гознак"

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Ждет ли Россию очередное десятилетие стагнации? Обсуждают экономисты Борис Грозовский и Андрей Мовчан

В пейзаже мировой экономики Россия выглядит тихим болотом: макроэкономическая стабильность, огромные резервы, околонулевой рост и отсутствие реформ. Ждет ли страну очередное десятилетие стагнации? Какие риски и «черные лебеди» могут изменить баланс? И хватит ли правительству нефтяных доходов и золотовалютных резервов, чтобы и дальше оплачивать застой и призрачную стабильность?

Гости программы: экономический обозреватель Борис Грозовский и Андрей Мовчан, экономист, основатель Movchan's Group. Эфир в 18:05.

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