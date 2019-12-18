Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий "Газпром-медиа", покажет вторую часть фантастического сериала "Эпидемия" до конца года. Сервис также вернёт удалённый ранее эпизод сериала о беспорядках.

На прошлой неделе онлайн-кинотеатр удалил пятый эпизод "Эпидемии", в котором рассказывалось о бунте мирных жителей и их расстреле силовиками. Позже Premier удалил анонс шестой серии. Всего в первом сезоне "Эпидемии" – восемь серий.

Пресс-служба "Газпром-медиа" объяснила, что из-за недостатка премьер в начале года сезон решили разделить на две части и вторую показать уже в феврале. Режиссёр Павел Костомаров отметил, однако, что его не предупреждали о приостановке показа.