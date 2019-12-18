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Онлайн-кинотеатр Premier вернёт удалённую серию "Эпидемии" о беспорядках

Режиссёр сериала "Эпидемия" Павел Костомаров

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Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий "Газпром-медиа", покажет вторую часть фантастического сериала "Эпидемия" до конца года. Сервис также вернёт удалённый ранее эпизод сериала о беспорядках.

На прошлой неделе онлайн-кинотеатр удалил пятый эпизод "Эпидемии", в котором рассказывалось о бунте мирных жителей и их расстреле силовиками. Позже Premier удалил анонс шестой серии. Всего в первом сезоне "Эпидемии" – восемь серий.

Режиссёр сериала "Эпидемия" Павел Костомаров
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Premier удалил эпизод сериала "Эпидемия" с бунтом мирных жителей

Пресс-служба "Газпром-медиа" объяснила, что из-за недостатка премьер в начале года сезон решили разделить на две части и вторую показать уже в феврале. Режиссёр Павел Костомаров отметил, однако, что его не предупреждали о приостановке показа.

  • Ранее телеканал ТНТ снял с эфира украинский комедийный сериал "Слуга народа", главную роль в котором играет президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после показа первых трёх серий, в одной из которых канал вырезал шутку о президенте России Владимире Путине.

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