Путин – о российской армии в Донбассе, дочерях и приговоре Котову

В четверг в Москве прошла традиционная предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 4 часа 18 минут. За это время журналисты успели задать президенту России больше 70 вопросов.

Уже традиционно несколько из них были посвящены отношениям с Украиной и вооружённому конфликту в Донбассе. Путин в очередной раз заявил, что в Донбассе нет российских войск, но есть иностранные наёмники, которые воюют, в том числе, на стороне так называемых Донецкой и Луганской народных республик. При этом президент отметил, что они не составляют "основу вооруженных формирований" – её, по словам Путина, составляют "местная милиция и местные силы самообороны из местных жителей".

На вопрос о том, откуда у них танки и тяжёлая артиллерия, глава России заявил, что технику они получают от структур, которые им симпатизируют, и так происходит во "многих горячих точках мира".

Тему Украины Путин упомянул и в ответе на вопрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея. Подчеркнув, что этого сейчас делать нельзя, поскольку до сих пор многие россияне "связывают с фигурой Ленина свою жизнь и прошлые достижения", президент добавил, что решения вождя пролетариата об устройстве страны имели негативные последствия с геополитической точки зрения. В частности, сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях "можно рассматривать", по мнению главы России, "как одно из последствий ленинской децентрализации и строительства конфедеративного государства".

При этом отвечая на другой вопрос, о подписании Советским Союзом договора с нацистской Германией, Путин заявил, что Сталин – "единственный, кто не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером". Комментируя секретные протоколы к договору и последовавший за ними раздел Польши, президент сказал, что "Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии – то есть, сделала то же самое".

Ещё несколько вопросов, заданных президенту, касались резонансных уголовных дел. Путин, в частности, заявил, что засекречивание дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики – это стандартная практика при сложных оперативно-розыскных мероприятиях, и что на пятерых полицейских всё же заведены уголовные дела. Позже, правда, выяснилось, что дела были возбуждены ровно за день до пресс-конференции, хотя Голунову подбросили наркотики больше полугода назад.

В свою очередь комментируя приговор московскому оппозиционному активисту Константину Котову, получившему четыре года колонии за участие в одиночных пикетах, Путин сказал, что "во многих странах за публичные несанкционированные мероприятия предусмотрены гораздо более жесткие меры". Тем не менее, президент пообещал "посмотреть" дело Котова.

Наконец, Путин ответил на вопрос немецкого журналиста об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в причастности к которому власти Германии подозревают российские спецслужбы. Президента спросили о противоречии между версиями немецкой и российской стороны: Путин ранее заявлял, что Россия запрашивала выдачу Хангошвили, на что в МИД Германии сообщили, что подобный запрос к ним не поступал. Глава России признал, что официальных запросов не было, но тема обсуждалась на уровне спецслужб, а потому, по мнению Путина, прав и он, и глава германского МИД. Уже традиционно президент добавил, что Хангошвили был "абсолютно кровавый убийца, который убил 98 человек". Где и при каких обстоятельствах это произошло – президент России снова не уточнил.

В то же время Путин уклонился от ответа на вопрос о ходе расследования убийства в Берлине и подозреваемых в нём. Ещё один вопрос, который глава России проигнорировал, касался "транзита власти" в тот момент, когда Путин покинет свой пост. Журналисты интересовались, есть ли у президента формула транзита и как "вообще всё это будет происходить".

При этом Путин допустил внесение изменений в конституцию – в частности, отмену, как выразился он, "оговорки" о невозможности находиться одному и тому же лицу на посту главы государства более двух сроков подряд. "Слово "подряд" можно было бы и убрать", – сказал Путин. Комментаторы, правда, тут же вспомнили, что президент говорил об этом ещё в апреле 2012 года.