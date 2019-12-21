Туман над Северной Атлантикой. Эфир в 18:05

В конце ХХ века казалось, что блок НАТО утратил смысл и миссию и стал пережитком холодной войны. Однако возрождение имперских амбиций России вдохнуло жизнь в организацию, которая только что отметила свое 70-летие. Возможно ли новое противостояние России и НАТО? И действительно ли НАТО является такой угрозой для России, как ее рисует отечественная пропаганда?



В эфире Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, профессор МГИМО, и Александр Гольц, политолог, шеф-редактор портала «Ежедневный журнал». Эфир в 18:05.