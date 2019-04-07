Ядерный ренессанс. Эфир в 21:05

Из мира ядерных вооружений приходят новости одна тревожнее другой: развал Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) и фактический крах всей системы контроля над вооружениями, призрак ядерной войны между Индией и Пакистаном, наращивание иранской ядерной программы... Началась ли новая гонка ядерных вооружений? Усиливается ли роль ядерного оружия в XXI веке? Возможна ли локальная ядерная война, и перерастет ли она в глобальную?

В гостях у Радио Свобода - Александр Гольц, военный обозреватель, шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал», и Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Эфир в 21:05.