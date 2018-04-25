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Археология

Дипломатия на нервах. Эфир в 21:05

Germany -- U.S. President Donald Trump meets with Russian President Vladimir Putin during their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, July 7, 2017

Почему так много эмоций во внешней политике?

В последние годы внешняя политика крупнейших стран стала крайне эмоциональной. Владимир Путин говорит об унижении и уважении к России, Дональд Трамп и Борис Джонсон постят эмоциональные твиты, парламенты разных стран ставят вопросы памяти, вины, извинений. Стала ли мировая политика менее рациональной - и оттого более непредсказуемой, опасной?

Гости программы: профессора ВШЭ Марк Урнов и Ольга Гулевич. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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