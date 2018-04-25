Дипломатия на нервах. Эфир в 21:05

В последние годы внешняя политика крупнейших стран стала крайне эмоциональной. Владимир Путин говорит об унижении и уважении к России, Дональд Трамп и Борис Джонсон постят эмоциональные твиты, парламенты разных стран ставят вопросы памяти, вины, извинений. Стала ли мировая политика менее рациональной - и оттого более непредсказуемой, опасной?

Гости программы: профессора ВШЭ Марк Урнов и Ольга Гулевич. Эфир в 21:05.