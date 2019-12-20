В Перми либертарианец стал обвиняемым по делу о манекене Путина

Следственный комитет по Пермскому краю предъявил обвинения в хулиганстве члену регионального отделения Либертарианской парии Александру Котову. В рамках дела с него взяли подписку о невыезде. Об этом сообщается в телеграмм-канале партии.

Дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору завели около года назад. По нему также проходят пермский активист Александр Шабарчин и активист регионального штаба Навального Данила Васильев.

Дело возбудили из-за нескольких политических акций, которые проходили в центре Перми в конце прошлого года: неизвестные привязывали там к столбу манекен в маске с лицом президента Владимира Путина в тюремной робе. Последняя подобная акция состоялась 11 ноября 2018 года. На груди манекена был приклеен листок бумаги надписью "Военный преступник Пыня В. В". На лоб манекена неизвестные приклеили бумажку со словом "Лжец".

Статус подозреваемого по делу на обвиняемого Ко тову изменили после того, как психолого-лингвистическая экспертиза от 12 декабря установила, что акция была спланированной, с хулиганскими мотивами и выражением открытого неуважения к президенту.

Александр Котов причастность к акции отрицает. По его словам, он , как и другие прохожие снимал манекен на телефон, когда его задержали полицейские. Позже его отпустили без составления протокола.

3 января 2019 года задержали активиста Александра Шабарчина. В его квартире провели обыск . Он стал первым подозреваемым по делу и находился под подпиской о невыезде.

Наказание по статье о хулиганстве предполагает до семи лет лишения свободы.