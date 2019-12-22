"Большой брат" от звонка до звонка. Как следят за соцсетями школьников

Власти Свердловской области требуют от классных руководителей отслеживать страницы школьников в социальных сетях и содержание опубликованных там постов. Как выяснило Радио Свобода, такие попытки предпринимались и в других регионах. В независимом профсоюзе "Учитель" отмечают, что педагогов просят мониторить соцсети школьников "неформально", так что делать это – по крайней мере, пока – никто не обязан.

"Инструмент всестороннего изучения"

"Для всех классных руководителей введена обязанность, связанная с мониторингом социальных сетей. Из общего выявленного массива мы выделяем перечень аккаунтов и интернет-сайтов, на которые стоит обратить внимание, и адресно доводим до директоров школ для дальнейшей персональной работы", – утверждает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



Креков заявил об этом в связи с событиями в Благовещенске 14 ноября, когда 19-летний студент благовещенского колледжа Даниил Засорин стрелял из ружья по своим соученикам: убил одного, ранил троих и покончил с собой.

Из ответа, направленного в адрес Радио Свобода из Департамента информационной политики Свердловской области, следует, что работа по мониторингу соцсетей учащихся в регионе осуществляется уже год, и по ее итогам областные министерства образования и молодежной политики области выявили более тысячи записей в соцсетях, "транслирующих агрессию или депрессивное настроение". По этим случаям "оперативно проводилась индивидуальная работа с родителями детей и самими подростками, направленная, в том числе, на стабилизацию эмоционального состояния ребенка".

"Заместитель губернатора говорил о необходимости оградить детей от контента, который несет угрозу эмоциональному, психическому и физическому здоровью школьников. В этом смысле социальные сети являются одним из инструментов педагогов по всестороннему изучению личности ребенка, его социального окружения, того, что влияет на его воспитание, психоэмоциональное состояние", – подчеркивают чиновники в своем письме.

Радио Свобода опросило педагогов в Свердловской области. Выяснилось, что в каждой школе задачу, поставленную руководством региона, выполняют по-своему.

"Отслеживаем нежелательный контент"

– Попросили проверить страницы учеников на сайте gerdabot.ru (разработанная программистами из Перми онлайн-система, с помощью которой, как утверждают ее создатели, можно отследить факт вступления ребенка в "опасные" группы в социальных сетях. – Прим. РС). В строку поиска вставить ссылку на страницу, и если дитё состоит в каком-то сообществе с тематикой суицида, серийных убийств и т. п., сайт выдаст эту информацию. Потом нужно сообщить завучу по воспитательной работе, но фактически никто особо не заставляет и можно забить, – рассказывает учитель одной из сельских школ Свердловской области.



– Мониторят классные руководители, я, заместитель директора по воспитательной работе, и еще социальный педагог. Отслеживаем нежелательный контент: порнографию, группы смерти, экстремистские настроения и т.п. У меня есть актив – волонтеры, которые сообщают мне о подозрительных группах, сообщениях. В прошлом году одна девочка написала уже почти ночью, что ее подруга собирается в этот же день покончить с собой. Мы успели. Я была на семинаре в Екатеринбурге, нам давали телефоны, по которым мы должны сообщить, если находим что-то подозрительное. Но, конечно, мы должны фильтровать информацию. Может быть просто показуха, "рисовка". Мы стараемся аккуратно, осторожно вывести на разговор подростка или сначала его окружение, а потом уже с его самого, подключаем психологов, – рассказывает сотрудница школы одного из городов Свердловской области.



Представитель профсоюза "Учитель" в городе Реж Свердловской области Марина Шарова рассказала Радио Свобода, что у них учителей просили читать соцсети учеников, но эта практика сошла на нет в силу бессмысленности: например потому, что дети регистрируют одну страницу "ВКонтакте" для чата класса, в котором в том числе участвует педагог, но могут вести и другие страницы с информацией, которую не хотят показывать взрослым.

Ещё в одной школе Свердловской области рассказали, что у них никого не обязывали следить за соцсетями учащихся. "У нас просто школа не является политически активной", – подчеркнул собеседник. Из пяти школ Екатеринбурга, учителя которых были опрошены Радио Свобода, только в одной следят за соцсетями учеников, и делать это обязывают заместителей директора, а не классных руководителей.



Педагог одной из екатеринбургских школ говорит, что дирекция не обязывает читать соцсети учеников, но периодически делает это сама.

Общая картина видна и без соцсетей



– У меня на классном руководстве два восьмых класса, подростки 13–15 лет. У нас есть общие беседы во "ВКонтакте", ну и смотрю в друзьях, многие сами добавляются ко мне в друзья. Общая картина, конечно, видна и без соцсетей. Разговариваю с учениками о записях с ненормативной лексикой: говорю, что это демонстрирует низкий уровень их культуры и воспитания. По фотографиям видно, кто курит, пьет алкоголь, об этом родителям говорила. Одна из учениц очень интересные вела заметки у себя на страничке, где писала истории о школьных буднях. Одноклассники активно комментировали, так я узнавала их отношение к педагогам, к учебе. По комментариям можно понять круг общения ученика, сделать выводы о том, в опасной он компании находится или нет, – рассказывает екатеринбургский педагог Юлия.

Алкоголь и фото на крыше

По российскому законодательству школы – независимые учреждения, в которых могут быть достаточно разные внутренние правила и обязанности сотрудников. Подчиняются школы районным администрациям и региональным управлениям образования. Поэтому нет общей статистики, говорящей о том, в каких школах учителей фактически заставляют шпионить за учениками, а в каких – нет, не существует.

Когда информация о том, что учителей принуждают следить за школьниками в соцсетях, попадала в СМИ, это приводило к скандалам и прекращению такой практики. В 2017 году директор школы 2120 города Московский (Новая Москва) Алла Шурухина попыталась обязать педагогов читать соцсети учащихся. История получила большой резонанс, во многих публикациях Шурухину обвиняли в том, что учителей заставляют шпионить за школьниками. Шурухина больше не является директором 2120-й школы, но продолжает работать в ней, она не стала давать комментарий Радио Свобода. Нынешний директор Дмитрий Ланщиков заявил, что чтение соцсетей в его школе не является обязанностью учителей.



Весной 2019 года в центре скандала оказалась школа №1 города Абакан. Там учителей старших классов попросили составить список страниц школьников во "ВКонтакте", "Одноклассниках", фейсбуке, твиттере, инстаграме либо других соцсетях, а также отметить, есть ли на страницах экстремистская информация, информация суицидальной направленности, либо о ранних половых связях, жестоком обращении с животными, алкоголе, а также "фото на крышах".

Дирекция школы №1 Абакана заявила, что таблица составлена в помощь педагогам на основе рекомендаций управления образования Хакасии. Один из родителей, предавших эту информацию огласке, рассказал Радио Свобода, что учителя эти таблицы заполнили, сдали, но больше их не заставляли лезть в соцсети учеников.



Летом нынешнего года на сайте радио "Муксун.фм" из Ханты-Мансийского автономного округа появилась информация о том, что учителей просят следить за соцсетями учеников "в летний период". Представитель Департамента образования ХМАО Владимир Толоконцев заявил Радио Свобода, что опубликованная "Муксун.фм" фотография части некого приказа не является официальной формой документов Департамента образования ХМАО. Толоконцев не исключил, что такие обязанности могли вменить учителям какой-то школы, но на весь округ эта практика не распространяется.

Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий рассказал Радио Свобода, что уже третий год учителей в разных регионах просят читать соцсети учеников, но пока обычно это спускается на тормозах.



– В должностных инструкциях классных руководителей вряд ли есть специальный пункт об отслеживании [соцсетей]. Можно уверенно говорить, что пока этот пункт не вписан в должностные инструкции, его никто не обязан выполнять. Если директор, как работодатель, предлагает изменить должностные инструкции, работники могут с этим не согласиться – вплоть до возникновения коллективного трудового спора. Если что-то отслеживать в соцсетях, это требует времени. Заставлять учителей по вечерам и по ночам делать это на своих компьютерах по меньшей мере неправомерно, – говорит Луховицкий.

Руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк отметил в разговоре с Радио Свобода, что школа отвечает за наличие специальных фильтров, отсеивающих "опасные сайты" на школьных компьютерах: прокуратура это отслеживает и регулярно штрафует образовательные учреждения. Содержание гаджетов детей и их страницы в соцсетях – зона ответственности родителей.



– Непонятно, почему ответственность за воспитание с родителей перекладывается на работников образования. Другое дело, если педагог сам болеет за свой класс, отдельных учеников, никто не может запретить ему заходить на страницы учеников и смотреть, чем они живут. Но ни в коем случае это не может носить характер разнарядки, – говорит Козлюк.