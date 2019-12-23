Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь по решению суда должны заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр". Как пишут "Открытые медиа", вторая компания также связана с Пригожиным.

В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате "Московский школьник". В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.

В уведомлении о расторжении договора компания "Социальное питание Центр" указала, что не может сотрудничать с организацией, "чье имя регулярно, массово и в негативной форме" обсуждают в СМИ и интернете. "Открытые медиа" со ссылкой на базу юридических лиц "Контур. Фокус" выяснили, что компания "Социальное питание Центр" заключила с властями Москвы контракты на 6,4 миллиарда рублей. Учредителем компании является Елена Андреевна Гусарова. Она также указана в качестве исполнительного директора ЗАО "Комбинат дошкольного питания" на сайте московской школы № 667. Эта организация входит в группу компаний с "Конкордом" и "Московским школьником".