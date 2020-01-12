Рок-н-ролл по-турецки. Артемий Троицкий выступает с электрическим фолком

Хедлайнеры сто cорок первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​, который открывает цикл 2020 года, – исполнители различных рок-композиций из Турции, к которым в последние годы вдруг пришла нежданная международная слава. ​Рок-критик Артемий Троицкий подмечает сходства и различия отечественного и так называемого анатолийского рока, который тоже взошёл звездой – только не над Северной Пальмирой, а над Босфором.

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История проникновения и развития рок-музыки в Турции очень напоминает аналогичный процесс в Советском Союзе. Вирусная популярность Beatles и Rolling Stones; появление первых англоязычных кавер-групп в 1960-е; возникновение "национального" рока в начале 1970-х. Отцом-основателем и самой монументальной фигурой турецкого рока стал автор, гитарист и вокалист Эркин Корай, которого в знак великого уважения часто зовут Эркин-баба ("Эркин-отец") или Эркинг Корай. Его альбом 1975 года Elektrik Türküler ("Электрические народные песни") вызвал волну последований и стал основой стиля anadolu rock (анатолийский рок).



Пластинка очень разнообразная – от мелодичных песенок в английском стиле, напоминающих "Машину времени", до длинных психоделических гитарных джемов с отчётливым фольклорным уклоном. Примерно в том же ключе играли и другие знаменитые "анатолийцы", певцы Джем Караджа и Барыш Манчо, группы Mogollar и Siluettler. Был даже турецкий аналог попсовых ВИА, назывались они "анатолийский поп". И так же, как рокеры русского/советского розлива, турецкие артисты, бешено популярные на родине, были абсолютно неизвестны европейской и мировой публике.

Derya Yildirim & Grup Simsek с композицией Kar yagar

Ситуация заметно изменилась буквально в последнюю пару лет. Не знаю, что тут послужило импульсом: общее увеличение турецкой диаспоры в Европе, бегство талантливой музыкальной молодёжи из эрдогановской Турции, новая волна анатолийского рока или всё это вместе взятое. Так или иначе, не менее полудюжины турецких групп и солистов успешно дебютировали на европейской сцене. Среди них – психо-фолковая Baba Zula, синти-поп Jakuzi и сразу несколько исполнителей в ретро-стиле, непосредственно восходящем к "анатолийскому року" почти полувековой давности.

Gaye Su Akyol с композицией Meftunum Sana

Певице Гайе Су Акйол 34 года; она из Стамбула, но предпочитает жить в Германии. Название её третьего альбома Google перевёл как "Устойчивые галлюцинации – это действительность". Очень обаятельная пластинка, в композициях которой приятные восточные мелодии сплетаются с психоделическим "шестидесятническим" электроорганом.

Umut Adan с песенкой Bembeyaz cananim

Пожалуй, самый чистый образец классического анатолийского рока представляет молодой Умут Адан, называющий Эркина Корая своим кумиром. Фолк тут практически не ощущается: мелодичные чувственные песни под электрогитару с энергичным роковым посылом. Дебютный альбом Адана вышел в Великобритании и называется "Весна".

Olcay Bayir с композицией Dolama dolamayi

Почтенный британский лейбл Arc Music, специализирующийся на этнике, представил европублике певицу Олджай Байир и её второй альбом "Сон – мечта об Анатолии". Это скорее фолк-поп, нежели рок, однако психоделическая задумчивость тоже странным образом присутствует.

Altin Gün с композицией Leyla

Наконец, главный экспонат турецкого музыкального экспорта – группа Altin Gün ("Золотой день"). Секстет с девушкой-солисткой Мерве Дасдемир базируется в Амстердаме, она очень активно гастролирует по Европе, а в 2019 году стал, возможно, первой турецкой рок-группой, предпринявшей большие гастроли по Америке. Полагаю, что успех им сопутствовал: "Золотой день" играет смачный темпераментный фанк-рок с элементами азиатской экзотики; один из музыкантов играет на сазе, разновидности восточной лютни. Новейший (второй по счёту) альбом этой группы называется "Ночь", и по результатам многих экспертных опросов он входит в число лучших релизов истекшего года.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 141):

1. Reverend Horton Heat (USA). Hog Tyin’ Woman, LP Whole New Life

2. Umbra (Czech Republic). Čtvrtak, LP Unglued

3. Alien Sex Fiend (UK). Carcass, LP Possessed

4. Harlan T. Bobo (USA). Paula, LP A History of Violence

5. Derya Yildirim & Grup Simsek (Turkey/Germany). Kar yagar, LP Kar yagar

6. Gaye Su Akyol (Turkey). Meftunum, LP Istikrarli hayal hakikattir

7. Umut Adan (Turkey). Bembeyaz cananim, LP Bahar

8. Olcay Bayir (Turkey). Dolama dolamayi, LP Ruya – Dream for Anatolya

9. Altin Gün (Turkey/Holland). Leyla, LP Gece

10. Stuart A. Staples (UK). A New Real, LP Arrythmia

11. Warm Drag (USA). Cave Crawl, LP Warm Drag

12. Dizzy Brains (Madagascar). I Want Your Ahaha, LP Tany Razana

13. Chapelier Fou (France). Oracle, LP Muance