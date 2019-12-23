Махровый застой и цифровая диктатура. Чем и кем запомнится 2019 год

Программа "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом подводит итоги уходящего 2019 года, а также называет его наиболее заметных людей в пяти номинациях.

В конце декабря самое время вспомнить год, который с полным основанием можно назвать годом не реализовавшихся рисков, несбывшихся ожиданий и невыполненных обещаний. Начинался год довольно драматично. И под мировую, и под российскую экономику было заложено несколько "пороховых бочек", каждая из которых, взорвавшись, грозила вызвать цепную реакцию и погрузить мир, а за ним и Россию в пучину кризиса посерьезней того, что мы пережили в 2008 году.

Полная видеоверсия программы:

Возбуждение уголовного дела и арест руководства фонда прямых инвестиций Bering Vostok и банка "Восточный" во главе с "крестным отцом" "Яндекса" Майклом Калви. Торговые противоречия между США и Китаем – первой и второй экономиками мира. Угроза "жесткого" Брекзита и связанные с ним апокалиптические прогнозы. Наконец, мощный экономический и политический кризис в Венесуэле, который мог перекинуться на соседние страны, а за ними и на остальной мир. Глядя на события в Каракасе, многие видели в них свою недалекое будущее.

Но основная масса людей оказалась бы совсем уж в неприятном финансовом положении

В России власти судорожно копили резервы, скупали золото и вообще готовились к кризису, не стесняясь для этого залезать в карманы и кошельки россиян. Повышение НДС и пенсионного возраста по-другому назвать сложно. В случае кризиса эти меры предосторожности дали бы правительству возможность в режиме "ручного управления" спасать банки и отдельные предприятия, подкидывать денег отдельным категориям граждан, но основная масса людей оказалась бы совсем уж в неприятном финансовом положении. Оно и без кризиса-то не блистательное, а в этом году еще и вступили в действия ограничения Центробанка в отношении людей, у которых слишком большие обязательства перед банками относительно их официального дохода. Платишь по кредитам больше половины официального дохода – кредита больше не получишь.

Я не случайно дважды повторил слово официальный. Пятилетка сокращения реальных располагаемых доходов заставила одних искать дополнительные заработки, которые далеко не всегда оплачиваются "в белую", других – залезть в долги перед банками, чтобы только сохранить текущий уровень потребления. Третьи и работать стали на двух, а то и на трех работах, из которых в лучшем случае только одна официальная, и банкам задолжали.

Лазейка, которая существовала раньше – взять кредит в одном банке, а перекредитовываться в другом, – больше не работает

Самое обидное заключается в том, что ограничения были введены в разгар серии снижения ставок ЦБ. До процентов по потребительским кредитам это снижение дойти не успело, и взять кредит под меньший процент, чтобы вернуть старый, для многих стало невозможно. Причем лазейка, которая существовала раньше – взять кредит в одном банке, а перекредитовываться в другом, – больше не работает. ЦБ завершает создание системы цифровых профилей граждан, и вся финансовая жизнь россиян, которая идет через банки, становится прозрачной.

И раз уж речь зашла про информационные технологии, нельзя не вспомнить о вступлении в силу закона о суверенном интернете и вообще о чрезвычайно активной возне всех ветвей власти на этом поле. Чуть позже мы еще остановимся на этой теме немного подробнее. А пока стоит упомянуть, что обманутые надежды этого года были связаны с крупными проектами на блокчейне. Они способны были пробить брешь в системе тотального контроля в финансовой сфере, которую власти, даже не достроив окончательно, уже начали использовать против граждан, блокируя счета и загоняя их в многомиллионный минус.

Кольцо сжимается, помощи ждать неоткуда

Но бескомпромиссный борец за свободу интернета Павел Дуров так и не запустил свой криптопроект, неожиданно решив выполнить требования американского регулятора. А созданная основателем Facebook Марком Цукербергом ассоциация Libra, в которую поначалу вошли представители ведущих платежных систем и интернет-сервисов и которая уже в 2020 году должна была совершить мировую революцию в области денежного обращения, развалилась под давлением американских и европейских денежных властей. Сам Цукерберг не вылезает из американского Конгресса, где дает бесконечные показания, и ему пока совсем не до революционного криптопроекта. Одним словом, кольцо сжимается, помощи ждать неоткуда.

А мы же перейдем к обещанным людям года по версии программы "Деньги на Свободе".

И начнем с человека, который самым непосредственным образом отвечает за то, что происходит с российской экономикой, – министра экономического развития Максима Орешкина. Он становится человеком года в номинации "За гуманизм" вот за эти слова, сказанные на Столыпинском форуме:

Другой наш человек года в силу своих прямых обязанностей должен организовывать и координировать деятельность правительства вообще и Максима Орешкина в частности. Итак, на трибуне конференции Международной организации труда премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, победитель в номинации за актуальность:

Относительно последнего российского человека года было много сомнений и колебаний. Борьба шла между главой Сбербанка Германом Грефом и не допущенной к выборам в Мосгордуму членом команды Алексея Навального Любовью Соболь. Грефу досталась номинация за вклад в строительство цифровой диктатуры. Соболь – за вклад в российский бюджет. Оба случая похожи хотя бы тем, что действовали оба претендента, совсем не имея в виду то, что в конечном итоге получится. Более того, для обеих номинаций формальным поводом стали одни и те же события – многомиллионные иски к организаторам протестов против недопуска ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, блокировки карт и принудительное списание со всех счетов во всех банках многомиллионных сумм. Практика эта еще более широко была применена в отношении сотрудников, волонтеров и даже родственников волонтеров.

Победа в итоге досталась главе Сбербанка. Просто потому, что нам показалось бесчеловечным помещать Любовь Соболь в одну компанию с Дмитрием Медведевым и Максимом Орешкиным. А Греф – ничего, он привык и не к такому соседству. Итак, Герман Греф побеждает в номинации за вклад в строительство цифровой диктатуры:

Россия, конечно, великая держава, но есть и глобальные процессы, которые касаются всех без исключения. Речь, как вы, очевидно, догадались, о следующем человеке года – Грете Тунберг, которая побеждает в номинации за глобальное потепление и дефицит ресурсов:

В мировой политике, похоже, остался только один человек, который в глобальное потепление не верит. Правда, у нас он проходит по другой категории. Дональд Трамп становится человеком года за вклад в свободную торговлю: