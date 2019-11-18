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Деньги на Свободе

Отрицательная селекция. Когда Сирия, Африка и Венесуэла важнее

Пострадавшие от наводнения в Тулуне. Июль 2019 года

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Почему пострадавшие от наводнения в Иркутской области до сих пор не дождались помощи от властей, где буксует государственная машина и чем это грозит стране? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Сегодня речь пойдет об Иркутской области, где летом этого года случилось разрушительное наводнение, в результате которого погибли 26 человек и еще четверо пропали без вести. 11 тысяч домов были подтоплены, пострадали 46 с лишним тысяч человек. Приближается зима, причем, если верить главе "Газпрома" Алексею Миллера, она будет суровой. Уже сейчас в Тулуне, сильнее всего пострадавшем от стихийного бедствия, минус 20.

Полная видеоверсия программы:

И многие жители области, пострадавшие от наводнения, жалуются на то, что продолжают жить в домах, больше не пригодных для того, чтобы в них жить. Кто-то не получил даже те 10 тысяч рублей, которые экстренно распределялись между пострадавшими в первые дни после первой волны паводка. А еще жители Иркутской области жалуются на равнодушие, хамство и даже угрозы со стороны чиновников.

Для сравнения: ликвидация последствий наводнения в Иркутской области обошлась федеральному бюджету в полтора раза дешевле двухдневного сочинского "праздника жизни"

Я довольно часто пишу о приоритетах государства. Совсем недавно, например, состоялся масштабный форум "Россия-Африка", который был организован в Сочи. Главное, чем этот форум запомнился, стало напоминание Владимира Путина о прощенных африканским странам долгах на 20 миллиардов долларов. Так вот, форум этот обошелся федеральному бюджету в 4,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на то, чтобы пару дней кормить, поить и развлекать полсотни африканских глав государств и правительств, которые приехали в Сочи обсуждать участие России в том, как обустроить африканский континент, побороть там бедность, помочь в нелегкой борьбе с последствиями глобального потепления.

Для сравнения: ликвидация последствий наводнения в Иркутской области обошлась федеральному бюджету менее чем в 3 миллиарда рублей, в полтора раза дешевле двухдневного сочинского "праздника жизни". Да и те 3 миллиарда до пострадавших доходят далеко не всегда, вот жители и жалуются. Из 2,9 миллиарда рублей, которые получили из Москвы региональные власти, перечислено жителям было 2,7 миллиарда.

Наводнение в Тулуне. Июль 2019 года
Наводнение в Тулуне. Июль 2019 года

Но жалуется в соцсетях и губернатор Иркутской области Сергей Левченко – на неблагодарность людей и готовность ради небольшой суммы в 10 тысяч рублей жульничать и мошенничать. Становиться инструментами в грязной игре политических конкурентов Левченко.

Я думаю, что попытки получить положенную пострадавшим материальную помощь теми, кому эта помощь формально не положена, действительно были. Как были и люди, которые реально пострадали, но не смогли преодолеть бюрократический барьер, отделявший их от денег. И осуждать людей, которые хотели получить от государства хоть что-то, у меня лично язык не повернется.

Жилищный сертификат – штука хорошая. Можно прикрывать голову от снега, можно под фуфайку для тепла засунуть

Но вернемся к официальным данным. Итак, две волны наводнения. Пострадало 11 тысяч домов, в которых проживало 46 тысяч человек. По состоянию на 14 ноября, по словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, пострадавшим было выдано 6 тысяч 290 сертификатов на приобретение жилья. Из них оплачено 3 тысячи 370. Во-первых, возникает вопрос, почему пострадало 11 тысяч домов, а сертификатов выдано почти на 5 тысяч меньше. Во-вторых, жилищный сертификат – штука хорошая. Можно прикрывать голову от снега, можно под фуфайку для тепла засунуть. На улице минус 20. Две трети пострадавших получили, в лучшем случае, бумажку, на которой написано "новый дом". Или "трехкомнатная квартира". В доме, который будет построен через пару лет.

Проще всего было бы списать все на воровство местных чиновников. Более того, подключение к процессу следственных органов и недвусмысленные угрозы вице-премьера по вопросам ЖКХ Виталия Мутко, который лично отвечает за ликвидацию последствий наводнения и обеспечение жильем пострадавших, не оставляют сомнений в том, что виновные будут найдены. В крайнем случае – назначены. И показательно наказаны. Вот только проблемы это не решит. А проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Владимир Путин с борта вертолета осматривает пострадавший Тулун. Июль 2019 года
Владимир Путин с борта вертолета осматривает пострадавший Тулун. Июль 2019 года

Тут во всей красе проявляет себя управленческий паралич, который иллюстрирует регулярные пассажи главы Сбербанка Германа Грефа о неэффективности всей российской системы госуправления. И показательными порками или посадками региональных бонз эту проблему не решить. Посадок в последние годы было предостаточно, вот только эффективности не прибавилось. Стало только хуже из-за действия принципа отрицательной селекции. На место посаженных приходят точно такие же, только хуже.

У нас целевая функция – удовлетворить вышестоящую инстанцию, а не каким-то образом реально повлиять на экономический рост

Отрицательная селекция работает не только в органах государственной власти. Если посмотреть на ту же Иркутскую область, регион стабильно входит в число лидеров по ежегодному оттоку населения. Из сел и райцентров люди уезжают в Иркутск, оттуда – в Москву. Селятся сначала где-нибудь в Подмосковье: в Мытищах, Одинцово, а то и в Подольске. Следующий круг – московская окраина – Бутово, Бирюлево, Бибирево. Но главная цель – попасть внутрь Садового кольца, где концентрируются и перераспределяются все ресурсы страны – от финансовых до человеческих. Ведь именно внутри Садового кольца принимаются решения и расставляются приоритеты. Но и внутри Садового или даже Бульварного кольца все обстоит похожим образом. Вот небольшой комментарий эксперта Экономической экспертной группы Александры Суслиной о том, как устроена работа в экономическом блоке правительства:

– Ужас сложившейся ситуации заключается в том, что у нас не работа экономического блока, а у нас имитация деятельности экономического блока. У нас целевая функция – удовлетворить вышестоящую инстанцию, а не каким-то образом реально повлиять на экономический рост. Получается, что сверху дано указание, все министры отчитываются, что да-да, мы это сделаем, не подвергая сомнению необходимость или адекватность тех или иных мер, все всеми силами пытаются что-либо сделать, прекрасно понимая, что это не принесет никакого результата, но при этом отчитаться надо, отчитываются, получают свои бонусы… А что будет с экономикой – это не целевая функция, – говорит она.

По словам Александры Суслиной, в России экономика абсолютно не в приоритете у лиц, принимающих решения:

К сожалению, у руля стоят люди с весьма условным экономическим образованием

– В принципе экономика нужна только для того, чтобы обеспечивать амбициозные геополитические планы – радость народонаселения она вообще не важна. Это первый момент. А второй момент – к сожалению, у руля стоят люди с весьма условным экономическим образованием, в том смысле, что для них экономика – это все еще политэкономия. Потом они может быть где-то почитали Кейнса, что-то там запомнили, но вообще мыслят в рамках госплана, – отмечает эксперт.

Пострадавший от наводнения Тулун. Начало сентября 2019 года
Пострадавший от наводнения Тулун. Начало сентября 2019 года

Действительно, пока Сирия, Африка или Венесуэла будут важнее Тулуна Иркутской области, все изменения на большей части территории страны будут только к худшему, и люди продолжат от этого худшего сбегать. Поскольку уезжают самые активные и целеустремленные. Те, кто достаточно молод и энергичен, чтобы попытать счастья в более перспективном месте, способен начать жизнь с чистого листа.

Таковы издержки вертикали власти, которая заменила собой государственные и общественные институты

Было бы еще полбеды, если бы внутри Садового кольца все и заканчивалось. Но уезжают и из Москвы. В Европу, США, Израиль. Туда, где люди видят больше гарантий и перспектив для себя и своих детей. И закончится это тем, что даже если правительство скопит не 8, а 800 триллионов рублей, которые рушит пустить на развитие страны, развивать ее будет просто некому и не для кого. Таковы издержки вертикали власти, которая заменила собой государственные и общественные институты и помогла Владимиру Путину два десятилетия стоять у руля, побив рекорд "дорогого Леонида Ильича" и большинства российский императоров.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

  • Деньги в долг. Чем объясняется резкий рост платежной дисциплины россиян.
  • Деньги для государства. Сколько Министерство финансов получило от повышения НДС.

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