Отрицательная селекция. Когда Сирия, Африка и Венесуэла важнее

Почему пострадавшие от наводнения в Иркутской области до сих пор не дождались помощи от властей, где буксует государственная машина и чем это грозит стране? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Сегодня речь пойдет об Иркутской области, где летом этого года случилось разрушительное наводнение, в результате которого погибли 26 человек и еще четверо пропали без вести. 11 тысяч домов были подтоплены, пострадали 46 с лишним тысяч человек. Приближается зима, причем, если верить главе "Газпрома" Алексею Миллера, она будет суровой. Уже сейчас в Тулуне, сильнее всего пострадавшем от стихийного бедствия, минус 20.

Полная видеоверсия программы:

И многие жители области, пострадавшие от наводнения, жалуются на то, что продолжают жить в домах, больше не пригодных для того, чтобы в них жить. Кто-то не получил даже те 10 тысяч рублей, которые экстренно распределялись между пострадавшими в первые дни после первой волны паводка. А еще жители Иркутской области жалуются на равнодушие, хамство и даже угрозы со стороны чиновников.

Для сравнения: ликвидация последствий наводнения в Иркутской области обошлась федеральному бюджету в полтора раза дешевле двухдневного сочинского "праздника жизни"

Я довольно часто пишу о приоритетах государства. Совсем недавно, например, состоялся масштабный форум "Россия-Африка", который был организован в Сочи. Главное, чем этот форум запомнился, стало напоминание Владимира Путина о прощенных африканским странам долгах на 20 миллиардов долларов. Так вот, форум этот обошелся федеральному бюджету в 4,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на то, чтобы пару дней кормить, поить и развлекать полсотни африканских глав государств и правительств, которые приехали в Сочи обсуждать участие России в том, как обустроить африканский континент, побороть там бедность, помочь в нелегкой борьбе с последствиями глобального потепления.

Для сравнения: ликвидация последствий наводнения в Иркутской области обошлась федеральному бюджету менее чем в 3 миллиарда рублей, в полтора раза дешевле двухдневного сочинского "праздника жизни". Да и те 3 миллиарда до пострадавших доходят далеко не всегда, вот жители и жалуются. Из 2,9 миллиарда рублей, которые получили из Москвы региональные власти, перечислено жителям было 2,7 миллиарда.

Но жалуется в соцсетях и губернатор Иркутской области Сергей Левченко – на неблагодарность людей и готовность ради небольшой суммы в 10 тысяч рублей жульничать и мошенничать. Становиться инструментами в грязной игре политических конкурентов Левченко.

Я думаю, что попытки получить положенную пострадавшим материальную помощь теми, кому эта помощь формально не положена, действительно были. Как были и люди, которые реально пострадали, но не смогли преодолеть бюрократический барьер, отделявший их от денег. И осуждать людей, которые хотели получить от государства хоть что-то, у меня лично язык не повернется.

Жилищный сертификат – штука хорошая. Можно прикрывать голову от снега, можно под фуфайку для тепла засунуть

Но вернемся к официальным данным. Итак, две волны наводнения. Пострадало 11 тысяч домов, в которых проживало 46 тысяч человек. По состоянию на 14 ноября, по словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, пострадавшим было выдано 6 тысяч 290 сертификатов на приобретение жилья. Из них оплачено 3 тысячи 370. Во-первых, возникает вопрос, почему пострадало 11 тысяч домов, а сертификатов выдано почти на 5 тысяч меньше. Во-вторых, жилищный сертификат – штука хорошая. Можно прикрывать голову от снега, можно под фуфайку для тепла засунуть. На улице минус 20. Две трети пострадавших получили, в лучшем случае, бумажку, на которой написано "новый дом". Или "трехкомнатная квартира". В доме, который будет построен через пару лет.

Проще всего было бы списать все на воровство местных чиновников. Более того, подключение к процессу следственных органов и недвусмысленные угрозы вице-премьера по вопросам ЖКХ Виталия Мутко, который лично отвечает за ликвидацию последствий наводнения и обеспечение жильем пострадавших, не оставляют сомнений в том, что виновные будут найдены. В крайнем случае – назначены. И показательно наказаны. Вот только проблемы это не решит. А проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Тут во всей красе проявляет себя управленческий паралич, который иллюстрирует регулярные пассажи главы Сбербанка Германа Грефа о неэффективности всей российской системы госуправления. И показательными порками или посадками региональных бонз эту проблему не решить. Посадок в последние годы было предостаточно, вот только эффективности не прибавилось. Стало только хуже из-за действия принципа отрицательной селекции. На место посаженных приходят точно такие же, только хуже.

У нас целевая функция – удовлетворить вышестоящую инстанцию, а не каким-то образом реально повлиять на экономический рост

Отрицательная селекция работает не только в органах государственной власти. Если посмотреть на ту же Иркутскую область, регион стабильно входит в число лидеров по ежегодному оттоку населения. Из сел и райцентров люди уезжают в Иркутск, оттуда – в Москву. Селятся сначала где-нибудь в Подмосковье: в Мытищах, Одинцово, а то и в Подольске. Следующий круг – московская окраина – Бутово, Бирюлево, Бибирево. Но главная цель – попасть внутрь Садового кольца, где концентрируются и перераспределяются все ресурсы страны – от финансовых до человеческих. Ведь именно внутри Садового кольца принимаются решения и расставляются приоритеты. Но и внутри Садового или даже Бульварного кольца все обстоит похожим образом. Вот небольшой комментарий эксперта Экономической экспертной группы Александры Суслиной о том, как устроена работа в экономическом блоке правительства:

– Ужас сложившейся ситуации заключается в том, что у нас не работа экономического блока, а у нас имитация деятельности экономического блока. У нас целевая функция – удовлетворить вышестоящую инстанцию, а не каким-то образом реально повлиять на экономический рост. Получается, что сверху дано указание, все министры отчитываются, что да-да, мы это сделаем, не подвергая сомнению необходимость или адекватность тех или иных мер, все всеми силами пытаются что-либо сделать, прекрасно понимая, что это не принесет никакого результата, но при этом отчитаться надо, отчитываются, получают свои бонусы… А что будет с экономикой – это не целевая функция, – говорит она.

По словам Александры Суслиной, в России экономика абсолютно не в приоритете у лиц, принимающих решения:

К сожалению, у руля стоят люди с весьма условным экономическим образованием

– В принципе экономика нужна только для того, чтобы обеспечивать амбициозные геополитические планы – радость народонаселения она вообще не важна. Это первый момент. А второй момент – к сожалению, у руля стоят люди с весьма условным экономическим образованием, в том смысле, что для них экономика – это все еще политэкономия. Потом они может быть где-то почитали Кейнса, что-то там запомнили, но вообще мыслят в рамках госплана, – отмечает эксперт.

Действительно, пока Сирия, Африка или Венесуэла будут важнее Тулуна Иркутской области, все изменения на большей части территории страны будут только к худшему, и люди продолжат от этого худшего сбегать. Поскольку уезжают самые активные и целеустремленные. Те, кто достаточно молод и энергичен, чтобы попытать счастья в более перспективном месте, способен начать жизнь с чистого листа.

Таковы издержки вертикали власти, которая заменила собой государственные и общественные институты

Было бы еще полбеды, если бы внутри Садового кольца все и заканчивалось. Но уезжают и из Москвы. В Европу, США, Израиль. Туда, где люди видят больше гарантий и перспектив для себя и своих детей. И закончится это тем, что даже если правительство скопит не 8, а 800 триллионов рублей, которые рушит пустить на развитие страны, развивать ее будет просто некому и не для кого. Таковы издержки вертикали власти, которая заменила собой государственные и общественные институты и помогла Владимиру Путину два десятилетия стоять у руля, побив рекорд "дорогого Леонида Ильича" и большинства российский императоров.

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