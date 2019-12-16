В неволе не размножаются. Россия и две ее демографические ямы

В чем причина падения рождаемости в России и нужно ли властям вообще пытаться стимулировать ее рост? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В России на исходе очередной год пресловутой "стабильности". Об этом не без гордости в воскресенье заявил по телевизору пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он, видимо, вместе с премьером Медведевым, который давал расширенное интервью российским тележурналистам, выступает "на разогреве" перед большой пресс-конференцией президента, которая состоится 19 декабря. Так вот, Россия, по словам Пескова, – "островок стабильности" в окружающем ее океане турбулентности.

И это определение почти дословно совпало с выступлением тогда еще вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина на Петербургском экономическом форуме в июне 2008 года. За пару месяцев до банкротства Lehman Brothers и острой фазы кризиса, в ходе которого российская экономика пострадала едва ли не сильнее всех остальных. Такое совпадение меня лично нисколько не радует и не успокаивает, скорее наоборот.

Полная видеоверсия программы:

Но вернемся на наш "островок стабильности". Пресс-секретарь Владимира Путина комментировал не только то, что происходит в "океане турбулентности", но и внутренние события. Не знаю, можно ли назвать событием публикацию официальной статистики, но именно она стала поводом для многочисленных комментариев, в том числе и из-за Кремлевской стены. Предметом обсуждения стала российская демография. Если верить подсчетам статистического ведомства, естественная убыль российского населения станет в этом году рекордной за последние 11 лет. Только за первые 10 месяцев этого года в стране умерло на 259 600 человек больше, чем родилось. Если в оставшиеся 2 месяца года среднемесячная убыль останется на прежнем уровне, число умерших в этом году превысит число родившихся на 300 с лишним тысяч. Это рекорд десятилетия. Больше – 362 тысячи – было в 2008 году.

Впрочем, если посмотреть на еще один график, на котором отражается ежегодное изменение численности российского населения с учетом миграции, несложно заметить, что антирекорд 2008 года побит, причем еще в прошлом году. Более того, все годы после кризисного 2008-го, за исключением прошлого и нынешнего, российское население росло – благодаря мигрантам.

– Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и все наши руководители социальной области, эта яма сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну, – сказал Дмитрий Песков.

Вот уж действительно, трагедия, когда сошлись две ямы и достигли кульминации. Напомню, что еще летом Татьяна Голикова, вице-премьер, отвечающий за социальную политику, назвала нынешние темпы сокращения численности населения катастрофическими. Вот только по поводу кульминации господин Песков, возможно, слишком оптимистичен. Да и валить все исключительно на демографические ямы – последствия Второй мировой и падения рождаемости в 90-е годы – едва ли уместно. Тем более, ссылаясь на руководителей социальной области, как выразился пресс-секретарь президента Путина. Поскольку в правительстве, по крайней мере, в социальном блоке, смотрят несколько под другим углом. Вот, например, фрагмент выступления на Петербургском форуме этого года заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко:

Итак, если верить заместителю министра, двойная яма будет только углубляться, и количество женщин фертильного возраста, способных к деторождению, будет только сокращаться. А поскольку рождение ребенка – это удар по семейному бюджету, многие семьи этот удар держать не готовы. Вот и не рожают. Упор всех этих выступлений именно на рождаемости объясняется тем, что именно с рождаемостью в России дела обстоят не очень. Смертность, кстати говоря, сокращается, несмотря на реформу здравоохранения, на запреты ввозить в страну лекарства и прочие особенности российского здравоохранения последних лет. Борьба с курильщиками и любителями горячительных напитков, которых с каждым годом все сильнее наказывают рублем, повышая акцизы и минимальную стоимость алкоголя, приносит свои плоды. Так что пить и курить люди стали меньше, но рожать вместо этого не начали.

Если посмотреть на мир, то несложно заметить обратную тенденцию: чем беднее страна, тем выше в ней рождаемость

И тут я бы не стал скатываться в упрощение и объяснять все исключительно экономическими причинами. Просто потому что теория о том, что люди не заводят детей по причине отсутствия у них денег, на практике никак не подтверждается. Если посмотреть на мир, то несложно заметить обратную тенденцию: чем беднее страна, тем выше в ней рождаемость. А самые благополучные страны стареют и, если и сохраняют численность населения, то исключительно благодаря мигрантам. И если посмотреть на возрастную структуру – так называемую демографическую пирамиду – Японии, стран Северной Европы, и даже Китая, несложно заметить, что меняются они примерно одинаково. Просто одни начали на несколько десятилетий раньше, другие позже.

И Россия с двумя демографическими ямами тут не исключение. И если международный опыт кого-то не убеждает, то можно посмотреть на советское прошлое. Самое многочисленное поколение бэби-бумеров началось в нищей, разрушенной войной стране. Несмотря на отсутствие средств к существованию и жилья, люди рожали. Зато в разгар застойного благополучия – в 1981 году – партия и правительство вынуждены были принять ряд стимулирующих мер, направленных на повышение рождаемости. И, подобно нынешним, они имели временный эффект, который к 1987 году сошел на нет, а в 90-е и вовсе сменился еще более глубоким провалом.

Если честно, я совсем не понимаю, чего они все так уперлись в этот рост численности населения. С советскими еще более или менее понятно. Миллионной армии нужны были солдаты. Но нынешние-то? Они же любят порассуждать. Один про роботов, которые будут за всех нас работать – сначала один день в неделю, позволив нам всем перейти на четырехдневку, а потом и вовсе можно будет только деньги получать, а работать роботы будут. Другой грезит искусственным интеллектом, который обеспечит мировое господство, причем безо всяких солдат.

В этом контексте зацикленность на деторождении совсем не поддается никаким разумным объяснениям

Нет, серьезно, весь мир, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, ломает голову над тем, куда девать и чем занять людей, вытесняемых роботами и программами из самых разных отраслей как в промышленности, так и в сфере услуг. Экспериментируют с базовым доходом, думают, как снизить ставшее непосильным для планеты бремя человечества. И, что самое смешное, российское руководство – как люди прогрессивно-мыслящие – не просто любят обо всем этом порассуждать, но еще и принимают всевозможные нацпроекты, пишут дорожные карты и вообще изображают бурную деятельность, используя ее, в том числе и для того, чтобы содрать с населения побольше налогов. И в этом контексте зацикленность на деторождении совсем не поддается никаким разумным объяснениям.

Единственное, что приходит в голову – это попытка хоть как-то смягчить тот кризис, до которого они довели пенсионную систему страны. Но о демографической яме, которая, по словам Пескова удвоилась и достигла кульминации, было известно еще 20 лет назад, когда и затевалась пенсионная реформа, предполагавшая постепенный переход от солидарной к накопительной системе. Чуть больше решительности, и многое тогда могло бы получиться. Скажи тогда правительство 20-летним, что государственной пенсии у них не будет, но и кормить пенсионеров им не придется, поскольку все их пенсионные отчисления пойдут на накопительные счета, то мы бы уже сейчас жили в другой стране.

Это действительно было бы настоящим долгосрочным решением проблемы пенсионного обеспечения

Ладно тогда правительство на это не осмелилось. Два года после дефолта, золотовалютные резервы мизерные, нефтяные цены того и гляди опять обвалятся, информационные технологии делают первые робкие шаги. Решиться на такой шаг было сложно. Но сейчас-то, когда в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение "пост-дефолтное" поколение, а у правительства накоплены неплохие резервы, можно было бы решиться хотя бы на то, чтобы заменить для 20-летних страховую часть индивидуальной накопительной, компенсируя выпадающие доходы солидарной пенсионной системы из созданного ради этого Фонда национального благосостояния. А также за тех средств, которые сегодня идут на стимулирование деторождения.

Деньги эти никуда из экономики бы не делись. Все 45 лет, которые предстоит тянуть нынешним 20-летним до пенсии, они работали бы в стране, которая получила бы, наконец, вожделенные длинные деньги. Правительство в случае нужды могло бы эти деньги у потенциальных пенсионеров под проценты занимать. И это действительно было бы настоящим долгосрочным решением проблемы пенсионного обеспечения.

В отличие от того, что происходит сейчас. Нагрузка на работников растет, но рожденные сегодня дети начнут благоприятно влиять на ситуацию в лучшем случае лет через 20. Пока же, чем масштабнее государственные меры стимулирования рождаемости, тем выше нагрузка на работников, которым приходится не только кормить тех, кому за 60, но еще и подкармливать детей тех, кому до 30. Ведь все эти материнские капиталы, льготы и пособия министры не из собственного кармана достают, а из карманов тех же работников.

Островок стабильности, как это уже бывало, может в любой момент превратиться в эпицентр урагана

Расширяя стимулирующие меры, власти рискуют получить значительное число детей, которые маргинальные семьи рожают не потому, что хотят иметь детей, а ради стимулов. И если для кого-то дети станут не дополнительным источником расходов, а главным, а то и единственным источником доходов, ничего хорошего из этого не получится. О "качестве человеческого капитала", о котором так любят порассуждать политики и чиновники, в этих обстоятельствах можно вообще забыть.

Более того, островок стабильности, как это уже бывало, может в любой момент превратиться в эпицентр урагана, как это уже не раз случалось. И когда правительство в очередной раз не сможет или не захочет помогать малообеспеченным семьям растить детей, которых они рожали в надежде получить компенсацию от государства, социальные последствия могут быть весьма плачевными. Причем, что самое неприятное, пострадают все те же дети, ради которых все, казалось бы, и затевалось.

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