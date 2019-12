Умер писатель и переводчик Аркадий Ровнер. Ему было 79 лет

Умер писатель, переводчик, издатель Аркадий Ровнер. Об этом сообщили его друзья.

Ровнер родился 28 января 1940 года в Одессе. Среднюю школу окончил в Тбилиси. Учился на философском факультете МГУ и в докторантуре Columbia University в Нью-Йорке. В 1973 году эмигрировал в США.

Преподавал курсы по патристике (учение первых христианских мыслителей), восточным религиям и современному мистицизму в университетах Вашингтона, Нью-Йорка и Москвы. Аркадий Ровнер − создатель "веселой науки" фулологии (foolology): его курс "Дураки мира" ("Fools of Many Lands") в New School for Social Research в Нью-Йорке неизменно собирал многочисленную аудиторию.

Аркадий Ровнер — автор 24 книг прозы, поэзии, философских эссе, энциклопедий. В 1970—1990-х годах создал в Нью-Йорке издательство "Gnosis Press", издавал религиозно-философский и литературный журнал "Gnosis", двуязычную англо-русскую "Антологию Гнозиса" , представляющую русскую и американскую литературу и искусство, поэзию и прозу современных русских и американских авторов.

Его друзьями и спутниками по жизни в разное время были художники, поэты и прозаики: Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев, Илья Бокштейн, Владимир Ковенацкий, Дмитрий Авалиани, Николай Боков, Марк Ляндо, Стивен Сартарелли, Кетлин Рейн, а также Лорд Пентланд — глава Американского гурджиевского фонда.