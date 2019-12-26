Марию Алёхину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ"

Суд в Москве оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алёхину на 150 тысяч рублей из-за акции "Стоп ГУЛАГ". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Административное дело рассмотрели, пока Алёхина находилась в коридоре суда. "В человеке в данных учреждениях не нуждаются!" – сказала Алёхина и добавила, что обжалует решение.

18 декабря сотрудники полиции задержали Марию Алёхину, когда она выходила из дома. Позднее на нее составили протокол за повторное нарушение порядка проведения акции.

8 ноября несколько участников Pussy Riot и движения "Декоммунизация" вывесили на Большом Каменном мосту в центре Москвы баннер с надписью "Стоп ГУЛАГ" и фотографиями политзаключённых. Среди них были обвиняемые по "московскому делу", осужденный на четыре года колонии по так называемой "дадинской статье" Константин Котов, обвиняемый в нападении на офис "Единой России" аспирант МГУ Азат Мифтахов, обвиняемые по делу "Нового величия" и другие активисты.

Ранее за эту же акцию арестовали на пять суток координатора "Декоммунизации" Дмитрия Энтео. 14 ноября его задержали в московском аэропорту Шереметьево, спустя сутки суд признал его виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.