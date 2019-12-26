В Кургане на активистку завели дело о призывах к терроризму

В Кургане местное управление ФСБ завело уголовное дело о призывах к терроризму в отношении активистки движения "Курган-Антиуран" Любови Кудряшовой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ ссылаются на результаты экспертизы, которая якобы установила, что все материалы, опубликованные Кудряшовой с 2014 по 2016 год на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", побуждали к насильственному изменению конституционного строя России. В ведомстве считают, что активистка "отрицает легитимность существования России как суверенного государства".

Ранее Кудряшова состояла в "Движении за восстановление прав граждан СССР". Его участники регулярно обращается к городским, районным и сельским властям в Курганской области с требованием освободить здания местных органов. Активисты считают, что власти занимают помещения незаконно.

Движение "Курган-Антиуран" выступает против разработки месторождения урана в Звериноголовском районе Курганской области. Кудряшова вместе с соратниками подавала иск против Росатома, требуя признать незаконным аукцион, на котором госструктура получила лицензию на разработку месторождения.

Ранее в ФСБ уже заводили на Кудряшову уголовное дело за призывы к экстремизму в интернете.