В Кургане в отношении активистки возбуждено дело за экстремизм в сети

Управление ФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело за призывы к экстремизму в интернете против бывшей активистки "Движения за восстановление прав граждан СССР". Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой её адвоката, депутата городской думы Кургана от КПРФ Якова Сидорова. Иyформацию изданию также поlтвердили в управлении ФСБ по Курганской области.

6 марта, обвинённая в призывах к экстремизму Любовь Кудряшова должна явиться на допрос в местном управлении ФСБ. Не уточняется, за какие именно призывы она подозревается в экстремизме.

Ранее дома у Кудряшовой прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли у неё телефон, ноутбук, фотоаппарат, флэш-карты и печать Министерства иностранных дел СССР.

Кроме деятельности в "Движении за восстановление прав граждан СССР", Кудряшова также выступала против разработки месторождения урана в Звериноголовском районе Курганской области. Вместе с соратниками, она подала иск против Росатома, требуя признать незаконным аукцион, на котором госструктура получила лицензию на разработку месторождения.

По данным Znak.com, "Движение за восстановление прав граждан СССР" регулярно обращается к городским, районным и сельским властям в Курганской области с требованием освободить здания местных органов: активисты считают, что власти занимают помещения незаконно.