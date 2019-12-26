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Данные о перелётах самолётов из расследований Навального удалены из публичных баз

Частный самолёт Bombardier за 50 миллионов долларов. На нём, как утверждает ФБК, летает жена главы правительства Дмитрия Медведева Светлана

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Данные о перелётах самолётов из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального удалены из публичных баз, утверждается в новом расследовании фонда. Большинство сервисов позволяют владельцам лайнеров удалять такую информацию и не отображать её дальше.

Речь идёт о частных бортах из расследований про телеведущую канала "Россия-24" Наилю Аскер-заде и жену премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлану. В расследованиях фонда Навального утверждалось, что Светлана Медведева регулярно пользовалась частным самолётом Bombardier за 50 миллионов долларов. В другом сообщалось о самолёте Bombardier за 60 миллионов, которым, по утверждению Навального, пользовалась телеведущая Наиля Аскер-заде.

Оба самолёта раньше принадлежали дочерней структуре государственного банка ВТБ. Там заявили, что самолёты были проданы в 2017 году из-за риска санкций. В новом расследовании ФБК утверждается, что проданные государственным банком самолёты управляются компанией, принадлежащей тому же человеку, что обслуживал самолёты, когда она принадлежали госбанку. Её совладельцем, в свою очередь, является руководитель аппарата главы ВТБ Александр Воронцов.

Из этого расследователи делают вывод, что самолёты могут быть по-прежнему связаны с госбанком.

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