Данные о перелётах самолётов из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального удалены из публичных баз, утверждается в новом расследовании фонда. Большинство сервисов позволяют владельцам лайнеров удалять такую информацию и не отображать её дальше.

Речь идёт о частных бортах из расследований про телеведущую канала "Россия-24" Наилю Аскер-заде и жену премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлану. В расследованиях фонда Навального утверждалось, что Светлана Медведева регулярно пользовалась частным самолётом Bombardier за 50 миллионов долларов. В другом сообщалось о самолёте Bombardier за 60 миллионов, которым, по утверждению Навального, пользовалась телеведущая Наиля Аскер-заде.

Оба самолёта раньше принадлежали дочерней структуре государственного банка ВТБ. Там заявили, что самолёты были проданы в 2017 году из-за риска санкций. В новом расследовании ФБК утверждается, что проданные государственным банком самолёты управляются компанией, принадлежащей тому же человеку, что обслуживал самолёты, когда она принадлежали госбанку. Её совладельцем, в свою очередь, является руководитель аппарата главы ВТБ Александр Воронцов.

Из этого расследователи делают вывод, что самолёты могут быть по-прежнему связаны с госбанком.