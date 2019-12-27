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РУСАДА уведомило ВАДА о несогласии с санкциями в отношении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило письмо Всемирному антидопинговому агентству, в котором сообщило о несогласии с решением ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Об этом сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус. К пакету документов также приложено письмо с его собственной позицией по этому вопросу, добавил Ганус.

Ранее глава РУСАДА высказался против обжалования решения исполкома ВАДА.

9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу. Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение политизированно, нарушает Олимпийскую хартию и будет обжаловано. Премьер Дмитрий Медведев назвал позицию агентства продолжением "антироссийской истерии".

Глава РУСАДА считает "чушью" разговоры о политизированности решения ВАДА. Ранее Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам ВАДА. Он также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.

Московская антидопинговая лаборатория
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