Российский народ больше других пострадал от политики Иосифа Сталина, и должен не забывать правду о жестокости тоталитарных идеологий. Жители России должны помнить об этом даже если президент Путин пытается реабилитировать сталинизм. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, текст обращения на русском языке выложен на его сайте.

Слова Моравецкого — ответ на серию заявлений президента России о начале Второй Мировой войны. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что вскоре опубликует статью о пакте Молотова-Риббентропа и причинах войны, потом он обсудил эту тему на саммите СНГ и на коллегии Минобороны.

Президент, в частности, обвинил Варшаву в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньёй" и оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной.

Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе. В сегодняшнем обращении Моравецкий заявил, что российский президент неоднократно пытался оболгать Польшу. "Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с её действиями", — настаивает политик.