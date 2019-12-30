Обвиняемый по делу о дедовщине в отношении Шамсутдинова признал вину

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, в которой рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь своих сослуживцев, признал вину. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, защищающего Шамсутдинова.
По словам юриста, обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, что подразумевает признание предъявленного обвинения. Уголовное дело передано в суд, первое заседание будет назначено на январь 2020 года. Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших.
Кроме того, известно, что Следственный комитет ведет доследственную проверку сообщений о вымогательстве у Шамсутдинова и хищении средств с его зарплатной карты. Нагиев не исключает возбуждения нового уголовного дела по этим эпизодам.
Ранее Нагиев сообщал, что арестованный за убийство сослуживцев Шамсутдинов рассказал ему, что перед стрельбой, находясь на боевом дежурстве, не спал трое суток. Спать ему не давали офицеры, угрожая в случае неповиновения окунуть головой в унитаз. Также Шамсутдинов утверждает, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.
- 25 октября в воинской части №54160, которая располагается в посёлке Горный Забайкальского края, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Отец рядового также рассказал, что его сын в последнее время жаловался на невыносимые условия службы.
- В Министерстве обороны сначала отрицали факт неуставных отношений в воинской части. Специальная комиссия не подтвердила фактов насилия над рядовым. В ведомстве заявили, что солдат мог принять за угрозу изнасилования выраженное в нецензурной форме обещание командира наказать его.
- Позднее в Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров и что командиры воинской части отправили рядового в караул, нарушив приказ главы ведомства Сергея Шойгу.
- Вместе с тем заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец сообщил, что в 2019 году число насильственных преступлений в российской армии выросло. По официальным данным, с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих.
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