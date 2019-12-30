Обвиняемый по делу о дедовщине в отношении Шамсутдинова признал вину

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, в которой рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь своих сослуживцев, признал вину. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, защищающего Шамсутдинова.

По словам юриста, обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, что подразумевает признание предъявленного обвинения. Уголовное дело передано в суд, первое заседание будет назначено на январь 2020 года. Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших.

Кроме того, известно, что Следственный комитет ведет доследственную проверку сообщений о вымогательстве у Шамсутдинова и хищении средств с его зарплатной карты. Нагиев не исключает возбуждения нового уголовного дела по этим эпизодам.

Ранее Нагиев сообщал, что арестованный за убийство сослуживцев Шамсутдинов рассказал ему, что перед стрельбой, находясь на боевом дежурстве, не спал трое суток. Спать ему не давали офицеры, угрожая в случае неповиновения окунуть головой в унитаз. Также Шамсутдинов утверждает, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.