Нападавший, который накануне ранил ножом нескольких человек в пригороде Парижа, страдал психическим расстройством. Об этом заявил представитель французской прокуратуры.

Также известно, что полиция нашла в сумке у злоумышленника Коран. Однако пока следствие не считает нападение терактом.

В пятницу в южном пригороде Парижа Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих в парке. Были ранены три человека, один из них погиб. Предполагаемый преступник был застрелен полицией. О мотивах нападения пока не говорится. Также достоверно неизвестно, связано ли оно с радикальными исламистами.

Во Франции действуют усиленные меры безопасности после серии терактов, начиная с 2015-го года. Их жертвами стали более 250 человек.