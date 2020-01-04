Тысячи жителей Ирака вышли на улицы для прощания с генералом Сулеймани

В Багдаде проходит церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани. На улицы вышли тысячи человек. Собравшиеся несли портреты Сулеймани, флаги Ирака и иракских ополченцев, лояльных генералу. В ходе шествия они выкрикивали лозунг "Смерть Америке". Сулеймани, убитый накануне в результате спецоперации США, считался второй по влиятельности фигурой в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака.

В то же время в городе прошли акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жёстоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.

Позднее тело Сулеймани будет доставлено на родину – в Иран, где объявлен трёхдневный траур. Сегодня в стране также прошли массовые акции с осуждением действий США. Митингующие опасаются, что спецоперация Вашингтона приведёт к усилению напряженности в регионе и может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Они потребовали от иранских властей отомстить за смерть генерала и добиться вывода американских войск из региона.

По информации агенства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала отвественным за нападение.

Вашингтон обиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.

Иран пообещал отомстить Вашингтону за убийство генерала.