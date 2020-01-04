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Тысячи жителей Ирака вышли на улицы для прощания с генералом Сулеймани

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, Багдад. 4 января 2020

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В Багдаде проходит церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани. На улицы вышли тысячи человек. Собравшиеся несли портреты Сулеймани, флаги Ирака и иракских ополченцев, лояльных генералу. В ходе шествия они выкрикивали лозунг "Смерть Америке". Сулеймани, убитый накануне в результате спецоперации США, считался второй по влиятельности фигурой в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака.

В то же время в городе прошли акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жёстоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.

Позднее тело Сулеймани будет доставлено на родину – в Иран, где объявлен трёхдневный траур. Сегодня в стране также прошли массовые акции с осуждением действий США. Митингующие опасаются, что спецоперация Вашингтона приведёт к усилению напряженности в регионе и может спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке. Они потребовали от иранских властей отомстить за смерть генерала и добиться вывода американских войск из региона.

Иранские демонстранты во время акции протеста против убийства иранского генерала Касема Сулеймани, лидера элитного спецподразделеня Корпуса стражей исламской революции.
Иранские демонстранты во время акции протеста против убийства иранского генерала Касема Сулеймани, лидера элитного спецподразделеня Корпуса стражей исламской революции.

Иранские демонстранты во время акции протеста против убийства иранского генерала Касема Сулеймани, лидера элитного спецподразделеня Корпуса стражей исламской революции.
Иранские демонстранты во время акции протеста против убийства иранского генерала Касема Сулеймани, лидера элитного спецподразделеня Корпуса стражей исламской революции.

Кассем Сулеймани
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Высший иранский генерал убит в Багдаде в результате операции США

По информации агенства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала отвественным за нападение.

Вашингтон обиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.

Иран пообещал отомстить Вашингтону за убийство генерала.

  • Иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитными войсками из состава Революционной гвардии, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта. Это произошло рано утром в пятницу, вскоре после прибытия самолёта с Сулеймани в Багдад. Удар наносился по распоряжению президента США Дональда Трампа. После этого, как отмечает Reuters, началось быстрое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Накануне Соединённые Штаты приняли решение дополнительно направить в регион около трёх тысяч солдат.

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