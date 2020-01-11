Достучаться до небес. Эфир в 18:05

На Московском Урбанистическом Форуме летом 2019 года говорилось о возможности высотной застройки и уплотнения центра Москвы с 500 тысяч до 2 миллионов человек. Ждет ли столицу бум высотного строительства? Станет ли небоскреб основной формой городской жизни, а российские города – похожими на азиатские мегаполисы?

В эфире Сергей Скуратов, архитектор, президент компании «Сергей Скуратов Architects», профессор Международной Академии Архитектуры, и Сергей Ситар, архитектор, критик, редактор журнала «ПРОЕКТ International», ведущий преподаватель архитектурной школы МАРШ. Эфир в 18:05.