Уплотнение жилья. Эфир в 18:05

Но прошедшем недавно Московском урбанистическом форуме прозвучало предложение поселить в центре Москвы в четыре раза больше людей, чем живет сейчас – два миллиона человек в пределах Садового Кольца. Нужно ли это столице, и как это изменит ее облик? Каково вообще будущее Москвы, которая постепенно перетягивает на себя все ресурсы России, и каковы пределы ее роста?

В эфире Илья Заливухин, архитектор, и Ольга Вендина, урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. Эфир в 18:05.