Город вместо государства. Эфир в 21:05

Эпоху государств сменяет эра городов: к середине века на планете будет не 200 стран, а 600 городов, к которым перейдет полнота экономической и политической власти. Как будет выглядеть гигаполис будущего - город с населением в 100 миллионов человек?

Гости в студии: архитектор Илья Заливухин и урбанист Алексей Новиков. Эфир в 21:05.

