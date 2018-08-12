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Археология. Будущее

Город вместо государства. Эфир в 21:05

Архитектор Илья Заливухин и урбанист Алексей Новиков о гигаполисах будущего

Эпоху государств сменяет эра городов: к середине века на планете будет не 200 стран, а 600 городов, к которым перейдет полнота экономической и политической власти. Как будет выглядеть гигаполис будущего - город с населением в 100 миллионов человек?

Гости в студии: архитектор Илья Заливухин и урбанист Алексей Новиков. Эфир в 21:05.

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