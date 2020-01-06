В Бердске активисту группы обманутых дольщиков сожгли автомобиль

В городе Бердске Новосибирской области активисту группы обманутых дольщиков сожгли автомобиль. В местном МЧС сообщили, что машина загорелась рано утром 6 января.



На месте пожара были найдены куски пластиковой канистры, в которой находилась горючая жидкость. Из-за обнаруженных следов поджога возбуждено уголовное дело. Издание "Бердск-онлайн" поговорило с собственником автомобиля. По его словам, напрямую он не связывает инцидент с тем, что является членом группы обманутых дольщиков. Однако полностью исключить эту версию не может.

Как предполагает "Тайга.инфо", речь идёт об Алексее Шагойко. Он - риелтор, один из дольщиков строительства жилого дома на улице Карла Маркса в Бердске. Несколько лет люди не могут получить там жильё. В 2018 году власти говорили, что недостроенный объект могут передать другой компании.

На конец 2019 года в Новосибирске насчитывалось 46 замороженных строек. Власти обещают в ближайшее время ввести в эксплуатацию 6 проблемных объектов с привлечением средств крупных инвесторов. Местным строительным компаниям власти выделили уже 14 земельных участков без конкурсов для возведения новых домов, в обмен застройщики берут на себя обязательство сдать один из недостроенных домов.



В целом по Сибири число долгостроев продолжает расти. В этом году проблемных домов стало на 34 больше.