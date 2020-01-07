Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп отказался от угроз нанести удары по культурным объектам

US President Donald Trump looks on while departing the White House on December 7, 2019, in Washington DC. - Trump travels to Hollywood, Florida, to address the Israeli American Council National Summit 2019. (Photo by Eric BARADAT / AFP)

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что будет соблюдать международное право и не прикажет наносить удары по объектам культурного наследия Ирана. Таким образом, Трамп отказался от угроз в адрес Ирана, которые он сделал несколько дней назад.

В минувшую субботу Трамп заявил, что США нацелили свои вооружения на 52 объекта, среди которых есть и очень важные для иранской культуры. Президент предупредил тогда иранские власти о готовности нанести удары, если Иран нападёт на американцев или имущество США в ответ на устранение американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани. Юристы и политики, однако, объяснили, что удары по объектам культурного наследия означали бы нарушение международных договоров и конвенций.

Похоронная процессия в Тегеране. Люди несут портреты Касема Сулеймани
Смотри также

Эскалация вражды. Вашингтон и Тегеран на грани столкновения

Угрозы, высказанные президентом США вызвали в последние дни резкую критику во многих странах мира.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG