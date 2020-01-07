Трамп отказался от угроз нанести удары по культурным объектам

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что будет соблюдать международное право и не прикажет наносить удары по объектам культурного наследия Ирана. Таким образом, Трамп отказался от угроз в адрес Ирана, которые он сделал несколько дней назад.



В минувшую субботу Трамп заявил, что США нацелили свои вооружения на 52 объекта, среди которых есть и очень важные для иранской культуры. Президент предупредил тогда иранские власти о готовности нанести удары, если Иран нападёт на американцев или имущество США в ответ на устранение американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани. Юристы и политики, однако, объяснили, что удары по объектам культурного наследия означали бы нарушение международных договоров и конвенций.

Угрозы, высказанные президентом США вызвали в последние дни резкую критику во многих странах мира.