Правительство подготовило закон о штрафах за "пропаганду наркотиков"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о крупных денежных штрафах за "размещение или распространение в интернете запрещённой информации о наркотиках и психотропных веществах".

Согласно документу, нарушители будут платить в казну до полутора миллионов рублей, если они являются юридическими лицами. Максимальные штрафы для физических и должностных лиц составят 30 и 100 тысяч рублей соответственно.

При этом под действие закона попадают не только владельцы сайтов, на которых размещена запрещённая информация, но и операторы связи, предоставляющие услуги провайдерам. Отдельно в документе прописано ужесточение ответственности для иностранцев.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за введение уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете. По его поручению депутаты от "Справедливой России" вносили в Госдуму документ, предусматривающий за соответствующее нарушение до семи лет лишения свободы. Однако законопроект вернули авторам из-за отсутствия отзывов Верховного суда и правительства.