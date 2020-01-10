"ИрАэро" требует от производителя SSJ-100 возместить убытки

Иркутская авиакомпания "ИрАэро" потребовала от производителя самолета "Сухой Суперджет" возместить почти два миллиарда рублей убытков. Претензия направлена в компанию "Гражданские самолеты Сухого", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.



Перевозчик недоволен тем, что в парке авиакомпании есть девять самолетов SSJ-100, однако реально эксплуатируется лишь пять, поскольку остальные - неисправны. Авиакомпания недовольная техническим состоянием самолётов. Один из лайнеров простаивает три года, его используют как донора запчастей.

В сумму 1,9 миллиарда рублей входят потери, которые "ИрАэро" понесла с 2016 года. В претензию включены расходы на содержание и ремонт "Суперджетов", убытки из-за отмены рейсов, а также упущенная выгода. По словам собеседника, если претензия не будет удовлетворена, авиакомпания подаст иск в арбитражный суд.



Ранее генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин говорил, что основная проблема SSJ-100 - это его двигатели, совместного российско-французского производства. По его данным, ни один из двигателей, с которым компания работала, не выработал своего ресурса полностью. Некоторые пришлось досрочно снимать с самолетов из-за выявленных конструктивных недоработок.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" пока не отреагировала на претензии "ИрАэро".