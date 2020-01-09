Newsweek: украинский лайнер сбит иранской системой ПВО случайно

Самолёт "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит в небе над Тегераном ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор". Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака.

Собеседник издания в Пентагоне и источник в разведслужбе США утверждают, что лайнер сбили случайно.

Корреспондент CBS News пишет, что США зарегистрировали включение иранского радара и две вспышки пуска ракет. После этого, как утверждается, последовал взрыв.

Версию о случайном попадании ракеты в самолёт также высказывают источники CNN и Associated Press.

Источники Newsweek напоминают, что украинский лайнер перестал передавать сигнал спустя несколько минут после взлёта. Это произошло вскоре атаки Ирана на военные базы США в Ираке. Конфликт в регионе обострился в начале января после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тегеран тогда пообещал Вашингтону жёсткий ответ.

Центральное командование США от комментариев отказалось.

Организация гражданской авиации Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" отвергла.

Ранее 9 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Роухани обсудили порядок совместной работы в рамках расследования авиакатастрофы. Иранский лидер пообещал, что Тегеран представит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным.

Кроме того, Зеленский провёл телефонные переговоры с Великобританией и Швецией. Граждане этих стран также находились на борту сбитого лайнера. Лондон и Стокгольм заявили, что готовы присоединиться к расследованию.

Допуск специалистов на место авиакатастрофы для оказания консульскиз услуг и идентификации погибших запросила Канада. Тегеран и Оттава не имеют дипломатических отношений с 2012 года. Сейчас оказанием консульской помощи родственникам погибших занимаются дипломаты в посольстве Канады в Анкаре.

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