Основной версией авиакатастрофы в Алма-Ате стало обледенение лайнера

Основной версией авиакатастрофы рейса Bek Air в конце прошлого года в Казахстане является обледенение лайнера. Комиссия по расследованию катастрофы пришла к такому выводу после изучения погодных условий и данных черных ящиков.

Эксперты рассматривали и другие версии: перегрузка лайнера, внешние условия, ошибка экипажа и отказ техники. По факту крушения МВД ведет досудебное расследование.

Власти Казахстана в ближайшее время обнародуют результаты проверки авиакомпании Bek Air. Её деятельность сейчас приостановлена.

Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс в Нур-Султан. На борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. Авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. В результате катастрофы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.