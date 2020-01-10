Служивший в Сирии генерал Сергей Чварков осуждён условно

Заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Чварков осуждён на три года лишения свободы условно по делу о хищении. Такое решение в пятницу вынес Второй Западный военный суд, сообщает "Интерфакс".

Ранее военная прокуратура запросила для Чваркова реальный срок в четыре года. По версии следствия, он похитил у подчинённых более 4 миллионов рублей.

Штраф, о котором просило обвинение, суд назначать не стал. Дело слушалось в закрытом режиме.

Об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере против служившего в Сирии генерала стало известно в ноябре 2018 года.​ Оно касается государственного контракта между Военной академией Генштаба и "НПО РусБИТех" на сумму в 400 миллионов рублей. По версии следствия, по указанию Чваркова, в НПО для реализации контракта было откомандировано несколько гражданских лиц, которым за три года выплатили порядка 6 миллионов рублей заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле это были так называемыми мёртвые души, а все их деньги доставались Чваркову. Свидетели по делу рассказали, что передавали генералу некие конверты. В них "по ощущениям были деньги". Защита Чваркова утверждает, что он к делу не причастен.