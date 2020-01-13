Персональное сдерживание. Андрей Пионтковский – о генерале и аятолле

В условном американском политическом спектре я республиканец, всегда "болел" за республиканских кандидатов в президенты. А в их праймеризах 2016 года за любого, кто мог бы остановить Дональда Трампа. Я не люблю Трампа именно за то, чем он так полюбился кремлевским властителям. Они ведь не случайно помогали ему, ликовали при его избрании, а Владимир Путин нередко искусно манипулирует им. Трамп оказался для них невероятно удачной находкой. Не потому, что он собирался построить башню в Москве или безобразничал там в отеле. Он не нуждается в вербовке "кремлёвскими", он сам думает и часто поступает именно так, как им выгодно. Выросший в джунглях нью-йоркского real state бизнеса Трамп неискушен в вопросах международных отношений, но свято верит в некий лоскутной набор собственных представлений America First. В центре этого набора находится абсолютное неприятие каких-либо американских обязательств по отношению к союзникам, прежде всего союзникам по НАТО. Понятие "Запад" для него не существует, такого термина просто нет в его политическом словаре. И он очень удивился бы, если кто-то назвал его по инерции лидером свободного мира.

Как действующий президент Трамп ни разу, несмотря на давление министров его кабинета, не выдавил из себя ни единого слова о своей приверженности 5-й статье Устава НАТО. Зато неоднократно давал понять, что при определенных обстоятельствах он не будет выполнять союзнические обязательства по коллективной обороне. Ну, о каком же еще ином президенте США может мечтать Путин, по всей вероятности, замысливший амбициозную программу реванша за поражение СССР в Третьей (холодной) мировой войне?! "Смерть мозга НАТО", констатированная перешедшим на сторону Путина Эммануэлем Макроном, – это первый шаг к такому реваншу.

Но текущий кризис вокруг Ирана наглядно продемонстрировал и другую американскую проблему: политические противники Трампа. Один из главарей крупнейшей в мире террористической организации "Корпус стражей исламской революции" весь прошедший год последовательно поднимал уровень военных провокаций против США и их союзников, оставаясь безнаказанным, – аресты судов в международных водах, уничтожение дронов, атака на саудовский нефтяной комплекс, обстрел американской базы с летальным исходом и, наконец, попытка штурма американского посольства. Развращенный своей безнаказанностью, генерал Сулеймани открыто прилетел в Багдад для инспекции шиитских боевиков, штурмовавших посольство. И был наконец ликвидирован вместе с встречавшим его в аэропорту коллегой из созданной им иракской "Хезболлы". Трамп согласился с рекомендациями военных, давно уже настаивавших на устранении данного персонажа с поля гибридной войны, которую иранское государство ведет против "Сатаны №1" уже 40 лет.

Персонаж действительно выдающийся, и список совершенных им деяний впечатляет. Сулеймани несёт прямую ответственность за уничтожение полумиллиона сирийских суннитов. Мир запомнил его торжествующий одиночный парад победы по развалинам стёртого российскими Военно-космическими силами с лица земли города Алеппо. Обеспечив в течение нескольких лет сирийской кампании необходимый Ирану плацдарм, Корпус стражей исламской революции возвестил городу и миру: уничтожение Израиля – это "уже достижимая цель". Главнокомандующий Корпусом подчеркнул, что Тегерану, спустя четыре десятилетия после исламской революции, "удалось обрести способность уничтожить сионистский режим"; еврейское государство должно быть стерто с лица земли, и это "больше не мечта".

Ликвидация Сулеймани вызвала бурю негодования американской леволиберальной политической тусовки. Гневные вопросы обращались к администрации: а докажите нам, что генерал представлял угрозу безопасности США, а не нарушены ли были нормы международного права, а спросили ли вы разрешения у госпожи Пелоси, а вы понимаете, какие страшные кары обрушит теперь на американцев иранский народ?! Корреспондент CNN в Тегеране рассказывал зрителям, какой харизматичной личностью был Сулеймани и как горячо любили его миллионы иранцев. Ему не пришло в голову, что если бы в 1942 году союзникам удалось убить Гитлера, то Йозеф Геббельс наверняка организовал бы ещё более впечатляющие похороны. Наиболее последовательным сулейманистом в США зарекомендовал себя сенатор Берни Сандерс, поставивший Сулеймани в один ряд с погибшими российскими оппозиционерами.



Иранские аятоллы, однако, не смогли удержать столь высокую планку противостояния американскому империализму. Ещё тело мученика не было погребено, как великий аятолла направил в Белый дом через иракских посредников деликатное послание: "Предлагаем Вам договорной матч, господин президент. Вы замочили нашего типа мученика, а мы вам как бы жестоко за это отомстим. Шарахнем по пустой базе и отчитаемся перед своими возмущенными массами". Министр иностранных дел Ирана Зариф отбарабанил твит о "завершении cтрого пропорциональных мер обороны". Трамп согласился. Он, очевидно, убедился в том, что ликвидация Сулеймани породила новую разновидность концепции сдерживания – персональное сдерживание.

Персональное сдерживание сработало: иранские ракеты ударили по американским военным объектам, толком ничего на их территории не поразив

В классической модели сдерживания руководитель государства А не наносит удара по государству В, потому что знает, что у В останется возможность в ответном ударе принести А неприемлемый ущерб. Эта концепция взаимно гарантированного уничтожения в течение полувека сохраняла мир между двумя ядерными державами – СССР и США. Появились другие государства, не буду указывать на них пальцем. Есть такие, для которых перспектива отправить в рай несколько миллионов своих граждан не является сдерживающим фактором, если на кону какая-нибудь сверхамбициозная для руководителя цель, реванш за поражение в мировой войне, например. Нужны более эффективные и гуманные, если хотите, механизмы сдерживания.

Рассмотрим свежий живой пример работы персонального сдерживания в конфликте США и Ирана. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи несколько дней продумывал план удара по ненавистным США. Ещё неделей раннее он отдал бы приказ убить показательно несколько десятков американцев и свалить ответственность на каких-нибудь хуситов или других "ихтамнетов". США всё равно ударят по Ирану, но не по резиденции же аятоллы в Куме! Да, погибнут сотни иранцев, но плебс придёт в ещё более неистовый восторг справедливого негодования.

3 января изменило многое: кажется, очень неприятное новое чувство обеспокоило великого аятоллу. Нависла реальная угроза его личной безопасности: ему идёт 81-й год, но ему, очевидно, очень нравится жить полнокровной, наполненной яркими волнующими событиями земной жизнью. Решать государственные дела, духовно окормлять страждущих, стрелять ради их же блага по протестующим демонстрантам, утверждать смертные приговоры, вешать гомосексуалов, забивать камнями молодых женщин. А сколько всего еще интересного впереди! Он хочет жить и продолжать наслаждаться жизнью. Персональное сдерживание сработало в ночь с 7 на 8 января, когда иранские ракеты ударили по американским военным объектам, толком ничего на их территории не поразив.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции