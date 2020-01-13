МВД подало в суд на члена СФ, осудившего разгон протестующих

МВД Бурятии подало иск о защите деловой репутации к члену Совета Федерации от Иркутской области Вячеславу Мархаеву.

Ведомство подало на Мархаева в суд из-за его выступления в Совфеде 25 сентября – он тогда просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на протестных акциях в Улан-Удэ, и в частности при задержании активиста Дмитрия Баирова, к которому была применена сила. Сенатор назвал эти действия "противоправными".

В иске МВД сказано, что Мархаев распространил "недостоверные сведения" и "опорочил деловую репутацию органа государственной власти", в результате чего для министерства "наступили неблагоприятные последствия". В частности, было сформировано "негативное мнение общественности к полиции" и спровоцировано "недоверие к её работе".

Ведомство просит обязать Мархаева опровергнуть сказанное на заседании Совета Федерации.

Акция протеста, с которой связан иск МВД, проходила на площади Советов в Улан-Удэ с 9 по 12 сентября. Протестующие требовали освободить сторонников идущего в Москву "изгонять" Путина шамана Александра Габышева, а также требовали пересмотра результатов голосования на выборах мэра Улан-Удэ, которые они посчитали сфальсифицированными.

В ночь на 12 сентября бойцы Росгвардии взяли штурмом автобус, в которым ночевали участники протеста, распылив слезоточивый газ и задержав 15 человек. На следующий день МВД объявило, что газ использовали сами протестующие, в связи с чем было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее Вячеслав Мархаев уже осуждал действия полиция по отношению к участникам оппозиционных акций. В начале августа сенатор, в прошлом – командир бурятского ОМОНа и заместитель министра внутренних дел Бурятии, выступил с резкой критикой разгона протестов в Москве против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Он назвал действия полицейских "неправомерными и профессионально безграмотными".

"Страшно, что у граждан страны всё меньше возможностей для выражения своего мнения", – резюмировал тогда член Совета Федерации.